Mercedes gooit strategie om: EQS bij het grofvuil en terugkeer van oude bekende naam

Soms is nieuw niet beter. In 2021 kwam de Mercedes EQS op de markt als elektrische variant van de S-klasse, maar nu komt Mercedes hier op terug. Het model wordt bij het grofvuil gezet en de Duitsers grijpen weer terug naar het oude en vertrouwde.

De volgende generatie van de Mercedes S-klasse komt in 2030 en wordt leverbaar met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijflijn, zo laat Mercedes-CEO Ola Källenius weten aan het Britse Autocar. Beide versies zullen zowel vanbuiten als vanbinnen een vergelijkbaar ontwerp hebben, aldus de topman.

Dat betekent het einde van de Mercedes EQS na een leven van om en nabij 9 jaar. Mercedes hoopt van de ijzersterke reputatie van de S-klasse te profiteren door de EV ook met die naam op de markt te brengen.

Verschillende platforms

Toch zullen het onderhuids volledig andere auto’s zijn: de elektrische variant zal op het aankomende MB.EA Large-platform staan. De versie met verbrandingsmotor krijgt daarentegen een doorontwikkeling van het huidige MRA-platform als technische basis.

Veranderde koers

Het betekent tevens dat Mercedes ervoor kiest om de S-klasse nog een generatie met een verbrandingsmotor te leveren. Eerder gaf het merk nog aan dat de benzine- en dieselversies van de S-klasse vervangen zouden worden door de tweede generatie EQS - als volledig elektrische auto dus.

Het is een van de eerste tekenen van de veranderde koers van Mercedes. Drie jaar geleden lieten de Duitsers weten dat in 2025 ongeveer de helft van alle verkopen zou bestaan uit plug-in hybrides of volledig elektrische auto’s, en dat het in 2030 in landen ‘waar de markt het zou toelaten’ een volledig elektrisch aanbod in de showroom zou hebben.



Maar de vraag naar elektrische auto's stagneert of komt überhaupt niet van de grond. Daardoor voelt Mercedes zich genoodzaakt terug te krabbelen. Begin dit jaar liet Källenius al aan investeerders weten dat Mercedes tóch geld zou blijven pompen in auto’s met een verbrandingsmotor. Daarbij deelde hij de verwachting dat richting het einde van dit decennium ongeveer de helft van alle verkochte Mercedessen een plug-in hybride of elektrische aandrijflijn zal hebben. Een flinke afzwakking dus van het originele plan.