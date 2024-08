Je gelooft nooit welke auto’s Donald Trump allemaal in zijn collectie heeft (gehad)

Nieuws

Donald Trump is een echte autofanaat. Dat blijkt wel uit zijn (voormalige) autocollectie, waarin je onder andere een klassieke Rolls-Royce, een aantal luxewagens en een hoop bijzondere sportauto’s tegenkomt.

Donald Trump begon zijn carrière in het vastgoedbedrijf van zijn vader en bouwde een indrukwekkend vermogen op. Hierdoor is hij in staat om een van zijn grootste hobby’s te financieren: door de jaren heen heeft Trump een respectabele collectie auto’s opgebouwd.

Grappig detail is dat Trump zijn auto’s niet altijd kan gebruiken: de president van de Verenigde Staten mag namelijk niet op de openbare weg autorijden. Toch zetten wij al de tien meest spraakmakende auto’s die hij heeft (gehad) op een rijtje.



1. Rolls-Royce Silver Cloud

Trump heeft twee modellen van Rolls-Royce. Deze Silver Cloud is de enige echte klassieker in de collectie. De 4,9-liter zes-in-lijn produceert 155 pk en 293 Nm. Dat is naar de maatstaven van vandaag niet indrukwekkend, maar toen de auto in 1956 van de band rolde waren dit verbluffende cijfers.

2. Mercedes-Benz SLR McLaren

De volgende Trump-auto is onze favoriet: de Mercedes-McLaren SLR. Deze indrukwekkende sportwagen werd in 2003 onthuld en was het resultaat van een samenwerking tussen Mercedes en McLaren. Met zijn geblazen V8 komt de SLR tot een vermogen van maar liefst 617 pk en 780 Nm koppel. De topsnelheid bedraagt een duizelingwekkende 334 km/h.

De SLR is beschikbaar als roadster (cabrio) of coupé. Trump heeft laatstgenoemde. Deze auto is een van de meest waardevolle uit de collectie.

3. Cadillac ‘Trump’ Limo

Trump werkte in 1987 samen met Cadillac om een ​​speciale ‘Trump Edition’-limousine te creëren, met als doel de meest luxueuze limousine ter wereld te maken. Aan boord vind je onder andere een bar, meerdere telefoons, een TV en kantoorbenodigdheden. Ook gouden accenten ontbreken niet. Er zijn slechts twee exemplaren gebouwd en Trump heeft ze allebei. Eentje staat tentoongesteld in een automuseum in Illinois.

4. Lamborghini Diablo VT Roadster

Trump bezit deze Lamborghini al een tijdje niet meer, maar toch kwam de Diablo recentelijk in het nieuws. Zelf verkocht hij deze auto al jaren geleden voor 460.000 dollar (ruim 420.000 euro), maar de vorige eigenaar wist begin dit jaar tijdens een veiling maar liefst 1,1 miljoen dollar te vangen voor de Diablo. Trump bestelde de auto in 1997 en liet de Lamborghini in een speciale Blu Le Mans-kleur spuiten. Later zijn er nog verschillende plakkaten toegevoegd met zijn naam.

5. Cadillac Allante

Trump is een fan van Cadillac en heeft door de jaren heen meerdere modellen van het merk gehad. Een daarvan is deze cabrio. Volgens Trump heeft Cadillac hem de Allante cadeau gedaan en ‘m speciaal voor hem in zijn favoriete kleur gespoten: goud.

6. Tesla Roadster

Trump is niet de grootste fan van elektrische auto’s, maar toch heeft hij een exemplaar van de auto waarmee het voor Tesla allemaal begon: de Tesla Roadster. In 2008 presenteerde het toen nog piepjonge Tesla de elektrische roadster. Destijds was de vanafprijs om en nabij de 75.000 euro, nu is de Roadster van Trump ruim 180.000 euro waard.

7. Rolls-Royce Phantom

Dit is de andere Rolls-Royce uit de collectie van Trump en tevens de prijzigste auto bij aanschaf: Trump moest naar verluidt een half miljoen euro neerleggen voor deze Rolls-Royce Phantom. Zoals verwacht straalt het interieur luxe uit met zijn weelderige lederen bekleding en smaakvolle vergulde accenten. Kuch.

8. Acura NSX

De Acura NSX is een indrukwekkende sportauto uit de jaren 90. Met zijn 3,0-liter V6 die in het midden van de auto lag, werd een perfecte balans gevonden tussen performance en rijeigenschappen. Trump gaf dit exemplaar in 1992 aan zijn toenmalige vriendin Marla Maples. Zij verkocht de auto later weer nadat hun relatie op de klippen liep.

9. Mercedes-Benz S600

De Mercedes S-Klasse staat natuurlijk bekend als de benchmark als het gaat om luxe. Het is daarom ook logisch dat Trump er een bezit. Dit is tevens zijn meest recente aankoop.

10. Ferrari F430

Een Ferrari kan niet ontbreken in dit lijstje: Trump kocht in 2007 een F430. De coupé heeft een 4,3-liter V8 die 490 pk en 465 Nm produceert. De topsnelheid is met 315 km/h ook niet bepaald kinderachtig. Door de jaren heen is de F430 uitgegroeid tot een van de meest gewilde ‘moderne klassiekers’ van Ferrari.

