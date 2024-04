Dat deze Mercedes zwaarder is dan een volwassen olifant heeft een goede reden

Nieuws

Een volwassen vrouwtjesolifant weegt zo'n 3500 kilo. Niet bepaald een slanke den, maar wel als je het leeggewicht van de hier afgebeelde Mercedes S-klasse erbij pakt.

De Mercedes S 680 Guard weegt in totaal 4200 kilo. Zo bekeken is een elektrische SUV in het topsegment zoals de Mercedes-Maybach EQS maar een licht autootje. Maar de Mercedes S Guard is dan ook gepantserd. Hij dient als vervoermiddel voor de Duitse bondskanselier, de president en andere hooggeplaatste personen, zoals ambassadeurs. Ook in Nederland rijden Guard-modellen rond, al houdt Mercedes geheim wie een order hebben geplaatst.

Mercedes S-klasse als basis

De basis is de verlengde Mercedes S-klasse. Maar voor de S 680 is een complexe zelfdragende cel ontwikkeld, met een speciaal voor deze auto ontworpen metaalmengsel. De bepantsering wordt aangebracht vanaf het schutbord en omvat het gehele passagiersgedeelte tot en met de scheidingswand tussen achterbank en bagageruimte. Pas als die klus geklaard is, worden de technische onderdelen aangebracht, zoals de kabelboom, die eveneens van een beschermende laag wordt voorzien.

Achter de wand van de achterbank worden een blusmiddel en een tank met zuurstof aangebracht. Registreren de sensoren een gasaanval, dan kan de bestuurder met een druk op de knop de luchttoevoer van buiten afsluiten en frisse lucht de auto in pompen.

6 centimeter dik glas

Ook de ruiten krijgen veel zorg en aandacht. Het dubbele kogelvrije glas rondom is zes centimeter dik en heeft in het midden een laag polycarbonaat om de passagiers te beschermen tegen splinters. De ruiten zijn zo dik dat ze standhouden tegen een kogel van het kaliber 7,62 x 54R. Vanwege het hoge gewicht van de ruiten wordt de elektrische raambediening aangepast, de technici brengen een speciaal hydraulisch mechanisme aan. De elektromotortjes van je Mercedes E-klasse zijn simpelweg niet sterk genoeg.

En dan worden ook nog speciale banden gemonteerd, die worden geproduceerd door Michelin. Ze zijn erop berekend om het enorme gewicht van de auto te dragen en desnoods 30 kilometer zonder lucht door te rijden.

Alles is even zwaar en solide. Een deurpaneel? 200 kilo. Hierbij zorgt een speciaal mechanisme ervoor dat je ze aan de buitenkant toch soepel kunt openen - met één hand, zodat de beveiliger met de andere hand zijn vuurwapen kan trekken. De voorruit? 80 kilo. Elke zijruit weegt nog eens 40 kilo. Waarmee de S 680 Guard uitkomt op een totaalgewicht van 4200 kilo.

De S 680 beschermt zijn inzittenden niet alleen tegen een aanval met vuurwapens. De veiligheidskooi is ook bestand tegen explosies. Als enige voertuig ter wereld krijgt de pantserauto het hoogste veiligheidscertificaat ERV (Explosive Resistant Vehicles).

Bouwtijd Mercedes S Guard: 5 maanden

Het duurt ongeveer vijf maanden om de S 680 Guard te bouwen. Ter vergelijking: de productie van een standaard S-klasse duurt anderhalve dag. Pas vlak voordat de Guard afgebouwd is, worden alle luxe features aangebracht waarvan ook de gefortuneerde klanten in een niet-gepantserde S-klasse profiteren. De uitrusting en opties van beide auto's komen vrijwel overeen. Een schuifdak is - niet heel verrassend - niet leverbaar.

Hoe rijdt de Mercedes S 680 Guard? Het is logisch dat hij zijn enorme gewicht niet kan verbloemen, zelfs een 612 pk sterke twaalfcilinder moet hard werken om de vaart erin te houden. Het onderstel - voorzien van luchtvering - voelt anders aan dan dat van een gewone S-klasse. Niet dat de Guard oncomfortabel is of traag. De limousine zet zich soepel in beweging, maar voelt niet aan als een auto met veel vermogen. Toch gaat een tussensprint dankzij het koppel van 830 Nm behoorlijk vlot.

Zelfs op de slalomtest is de Guard verrassend dynamisch. Wat niet onlogisch is, omdat de Guard in hachelijke situaties snel en veilig van zijn plaats moet komen. Om de de gepantserde auto te kunnen besturen, moet je overigens een groot rijbewijs hebben.

Geen koopje

De S 680 Guard is uiteraard geen koopje. Eén band kost bijna 5000 euro en weegt liefst 47 kilo. De prijs van de auto exclusief belastingen is 457.100 euro, in Nederland kan het bedrag oplopen tot 700.000 euro.