Dit merk investeert tegen alle verwachting in weer volop in verbrandingsmotoren

Nieuws

Mercedes was van plan om steeds minder geld aan de ontwikkeling van benzineauto’s te besteden. Die zouden vanaf 2035 toch niet meer in de showroom mogen staan in Europa. Maar de vraag naar EV's loopt terug en dus komen de Duitsers hierop terug.



Mercedes smijt er zelfs miljarden tegenaan om brandstofmotoren nog beter te maken. Dat laat CEO Ola Kallenius weten in gesprek met het Duitse Wirtschaftswoche. Volgens de topman heeft Mercedes in 2024 al ruim 14 miljard euro uitgegeven aan verbrandingsmotoren.

Een groot deel van dit geld ging naar investeringen in fabrieken en de R&D-afdeling. Verder stak Mercedes geld in de ontwikkeling van zijn hybride aandrijflijnen, omdat Kallenius verwacht dat deze nog ‘tot ver in het volgende decennium’ meegaan.

S-Klasse als voorbeeld

Als voorbeeld van de hoger uitgevallen kosten noemt Kallenius de facelift van de Mercedes S-Klasse. Die staat gepland voor 2026 en is veel duurder dan een reguliere facelift normaal gesproken is. En dat komt door de verbrandingsmotoren. Die worden niet uitgefaseerd, zoals eerst gepland, maar moeten juist weer laten zien dat Mercedes-motoren ‘op het allerhoogste technologische niveau’ staan.

Zeker voor de S-Klasse, die in het verleden vaker indruk maakte met zijn vooruitstrevende techniek, zet Mercedes een tandje bij. Volgens Kallenius zou Mercedes al in 2027 of 2028 achterlopen met zijn verbrandingsmotoren als het niet zou investeren.

Tegenvallende EV-vraag de schuldige

Mercedes vaart een andere koers dan het drie jaar geleden had voorzien. Destijds liet het merk uit Stuttgart weten dat in 2025 ongeveer de helft van alle verkopen zou bestaan uit plug-in hybrides of volledig elektrische auto’s, en dat het in 2030 in landen ‘waar de markt het zou toelaten’ een volledig elektrisch aanbod in de showroom zou hebben.

Maar de vraag naar elektrische auto's neemt af of komt überhaupt niet van de grond. Daardoor voelt Mercedes zich genoodzaakt terug te krabbelen. Begin dit jaar liet Kallenius aan investeerders al weten dat Mercedes tóch geld zou blijven pompen in auto’s met een verbrandingsmotor. Daarbij deelde hij de verwachting dat richting het einde van dit decennium ongeveer de helft van elke verkochte Mercedes een plug-in hybride of elektrische aandrijflijn zal hebben. Een flinke afzwakking dus van het originele plan.