Mercedes Vision EQXX: de actieradius van deze extreme EV bezorgt dieselrijders de hik

Als je het stroomverbruik van de Mercedes Vision EQXX zou vergelijken met een benzineauto, reed-ie 1 op 100. En de actieradius? Die overschrijdt de 1000 kilometer. Niet in theorie, maar in de praktijk!



Vooropgesteld: de Mercedes Vision EQXX is géén productieauto. Het is vooral een rijdend technisch uithangbord. Mercedes noemt de Vision EQXX 'het elektrische equivalent van een 1-liter-auto'. En dat zien we. Net als de originele 1-liter-auto - de Volkswagen XL1 - is de Mercedes Vision EQXX geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijke luchtweerstand en een zo hoog mogelijke efficiëntie. Op een relatief bescheiden batterij van 100 kWh haalt hij een actieradius van 1000 kilometer.

Mercedes Vision EQXX actieradius



Let wel: het gaat om een praktijktest en niet om een theoretische waarde. De afgelopen jaren voerde Mercedes drie testritten uit, onder meer van de fabriek in Sindelfingen (nabij Stuttgart) naar Cassis. Gewoon over de openbare weg, met een buitentemperatuur die varieerde van 3 tot 18 graden. Het stroomverbruik was gemiddeld 8,7 kWh/100 km en dat is vergelijkbaar met 1,0 l/100 km. Tussendoor hoefde niet te worden bijgeladen.



In een volgende test door de woestijn van Saoedi-Arabië en Dubai daalde het verbruik zelfs naar 7,3 kWh/100 km. Ter vergelijking: Tesla is nog altijd de onbetwiste zuinigheidskampioen met zijn elektrische modellen, de zuinigste Model 3 'doet' in theorie 13,2 kWh/100 km.

En om de actieradius van meer dan 1000 kilometer in perspectief te zetten: in onze actieradius top 69 komt de Lucid Air 629 km ver, maar dan moet je wel braaf 100 km/h rijden.



Aerodynamisch



Hoe heeft Mercedes zulke fraaie cijfers behaald? De Mercedes Vision EQXX is nóg aerodynamischer dan de reeds aalgladde Mercedes EQS. Een luchtweerstand van 0,17 zegt niemand iets, dus heeft Mercedes voor wat context gezorgd. Een American football zit tussen de 0,18 en 0,20, maar een pinguïn komt (in het water nemen we aan) tot maar liefst 0,05.

De vorm van de Mercedes EQXX, een vierdeurs sedan, is geoptimaliseerd in de windtunnel. Daarom heeft hij een duidelijke druppelvorm (ook van de bovenkant gezien), met een verlengde achtersteven en een afgekapte kont. Zoals je wel vaker ziet bij elektrische auto's, zijn de wielen dichtgemaakt voor een betere stroomlijn. Maar de wielkasten zijn open, want de auto moest zoveel mogelijk lijken op een echte productieauto. Achter is de spoorbreedte van de EQXX smaller dan aan de voorkant, net als bij de klassieke Citroën DS.



EV met laag gewicht

Een andere belangrijke factor die de Vision EQXX zo efficiënt maakt, is zijn relatief lage gewicht. Veel elektrische auto's zitten ruim boven de 2000 kg, onder meer doordat de batterij zo zwaar is. De Vision EQXX weegt 1750 kg, inclusief batterij van 488 kilo. Dat lage gewicht heeft Mercedes weten te bereiken door het gebruik van koolstofvezel, glasvezel en aluminium.

Ironisch genoeg is een van de EV's óók een Mercedes; de elektrische Mercedes G-klasse weegt 3400 kilo!



Efficiënte aandrijflijn

Voor de aandrijving zorgt een 204 pk leverende elektromotor, die dus genoegen neemt met 7,3 kWh/100 km. Mercedes claimt dat 95 procent van de in de accu opgeslagen energie aan de wielen wordt overgedragen. Een forse verbetering ten opzichte van een auto met een efficiënte verbrandingsmotor, waarbij dat percentage slechts op 30 procent ligt, aldus Mercedes.

De eerste nieuwe elektrische Mercedes wordt de CLA-opvolger, die in 2025 op de markt verschijnt.