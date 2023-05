TEST - Zo tackelt de Mercedes EQS SUV de grootste ergernissen van EV-rijders

Hoe maakt Mercedes rijden op stroom en de dingen die erbij komen kijken, zoals opladen, comfortabeler? Dat onderzoeken we met de volledig elektrische Mercedes EQS SUV.

Elektrisch rijden moet je leren. Niet het besturen van de auto zelf, want dat is niet anders dan in een gewone benzineauto met automaat. Het is alles eromheen wat elektrisch rijden nog een beetje eng maakt. Zoals voor de eerste keer de laadstekker inpluggen en met je laadpas wapperen. Dat moet je gewoon een keer gedaan hebben om te zien hoe simpel het is.

Bij het opladen komt echter meer kijken dan alleen een pas en een paal. Je moet ook rekening houden met de plek en de prijs. Zodra je doorhebt dat snelladen het vlotst gaat wanneer de accu bijna leeg is, ga je daar rekening mee houden bij het kiezen van je laadstops.

Maar je wilt de batterij ook weer niet zó leeg rijden, dat je in de stress schiet wanneer alle laadstations bezet zijn en jij nergens anders naartoe kunt. Maar de drukte bij een laadstation is vaak van korte duur, na een kwartier kan de Fastned­locatie weer compleet verlaten zijn. Ook dat moet je gewoon een keer ervaren.

Je weet toch wel dat de temperatuur van het accupakket een rol speelt bij het snelladen? Een koude batterij laadt zo traag, dat je er verstandig aan doet om hem eerst bijna leeg te rijden. Dan krijgt hij onderweg de kans om op te warmen. De exacte temperatuur van de batterij zou je kunnen weten via de OBD2-datapoort van de auto. Daar zijn handige kastjes en telefoonapps voor, maar die stap hebben wij nog niet gemaakt. Wij gebruiken ons oerinstinct in combinatie met de stand van de maan om te bepalen of we bij de volgende laadstop de optimale laad­snelheid krijgen.

Deze inleiding, die snel verandert in een antireclame voor elektrisch rijden, is nodig om de slimme systemen van de EQS SUV op waarde te schatten. Want het lijkt alsof Mercedes een lijst met de grootste ergernissen van EV-rijders heeft gepakt en die puntsgewijs is gaan afwerken om elektrisch rijden nog comfortabeler te maken.

Mercedes werkt met duidelijke laadtarieven

Wat de Mercedes EQS SUV van andere elektrische suv’s onderscheidt, is dat hij slim is. Hij weet veel en deelt die kennis met zijn bestuurder om elektrisch rijden gemakkelijker te maken. Zo weet hij bijvoorbeeld hoelang het snelladen gaat duren. Andere EV’s doen dat ook, maar het navigatiesysteem van de EQS is baas boven baas en kan het besluit nemen om twee korte laadpauzes te plannen in plaats van één lange. Dat kan tijd schelen, want zijn laadcurve piekt bij 207 kW en 35 procent. Met andere woorden: tussen 10 en 35 procent laadt de EQS SUV op z’n snelst en daar maakt hij dan gebruik van.

Hoeveel kost het opladen? De laatste tijd is er veel gedoe om onduidelijke laadtarieven. De EQS SUV weet precies hoeveel het laden kost en vertelt vooraf hoeveel je kwijt bent voor een volle batterij. Dat is welkome informatie en lijkt heel knap, maar het is een vrij simpel kunstje.

De laadpas van Mercedes werkt namelijk met vaste tarieven. Zoals 0,37 euro/kWh bij normaal opladen en 0,59 euro/kWh bij snelladen, ongeacht in welke provincie of bij welke laadpaalboer je inplugt. Dat maakt voor de auto de berekening een stuk makkelijker en de mens weet beter waar hij aan toe is. De genoemde bedragen zijn trouwens in combinatie met een laadabonnement van 4,90 euro per maand. Mercedes heeft voor grootverbruikers een pas van 12,90 euro per maand en daarmee is de stroom een paar cent goedkoper.

Samen met BMW, Ford, Hyundai en Volkswagen bouwt Mercedes aan het Ionity-netwerk van snellaadstations. Niet alleen zijn die laadzuilen van 350 kW krachtig genoeg om de EQS SUV van 207 kW laadvermogen te voorzien en dus een goede plek om in te pluggen, met een nieuwe EQS laad je daar het eerste jaar bovendien gratis. En het navigatiesysteem dat jou er naartoe loodst, weet ook of er een plek vrij is.

Mercedes EQS SUV voorspelt je laadsnelheid

Een van de slimste vondsten van de EQS SUV vind je in het EV-menu: daar zie je de maximale laadsnelheid die je kunt verwachten als je op dat moment zou inpluggen bij een snellader, op basis van de batterijtemperatuur! Dat is precies wat je als EV-rijder wilt weten: is mijn batterij koud of warm genoeg om keihard te snelladen?

Het spreekt voor zich dat de EQS SUV slim genoeg is om automatisch het accupakket op te warmen of af te koelen wanneer er een laadstop op de route ligt. Wij houden de voorspelde laad­snelheid in de gaten en zien dat de auto na een nacht in de vrieskou eerst een laadvermogen van 44 kW communiceert (dus véél minder dan 207 kW). Dat getal begint tijdens het rijden op te lopen. Een icoontje van een batterij met een thermometer bevestigt dat de batterijverwarming actief is. Niet eerder zagen we de werking van dit systeem zo duidelijk gecommuniceerd met de bestuurder.

Als bestuurder leer je ook hoe je de range kunt oprekken door systemen uit te schakelen. In het actieradiusmenu zie je in een oogopslag hoeveel kilometer het oplevert als je in de Eco-stand gaat rijden of de verwarming uitschakelt. Het actieradiusmenu en het eerdergenoemde EV-menu open je trouwens heel eenvoudig met een fysieke knop op de middentunnel. Al die handige informatie rondom elektrisch rijden heb je dus letterlijk binnen handbereik.

Garantiestrijd tussen Mercedes en Lexus

Het siert Mercedes ook dat het 10 jaar of 250.000 kilometer garantie geeft op het accupakket, in plaats van de gebruikelijke 8 jaar of 160.000 kilometer. Maar zoals je in de test van de Lexus RZ 450e kunt lezen, is het Japanse luxemerk op dit gebied baas boven baas met 15 jaar of 1 miljoen kilometer.

Dat is goed nieuws voor jou en mij, want de ontwikkelingen van merken als Lexus en Tesla houden de ontwerpers van Mercedes scherp en alert. En hopelijk werkt het ook andersom: we zien graag dat alle elektrische auto’s zo slim worden als de EQS SUV. Elektrisch rijden wordt een stuk comfortabeler als alle EV’s je vertellen welke laadsnelheid je kunt verwachten, waar je het beste kunt laden en hoeveel dat precies gaat kosten.

Conclusie

De Mercedes EQS SUV is een pracht van een elektrische suv. Natuurlijk is het een genot om erin te rijden en waan je je met zoveel beeldschermen in een soort ruimteschip, maar hij is ook nog eens heel slim. De EQS SUV denkt met je mee én voorziet je van alle informatie om het rijden en opladen zo eenvoudig, snel en goedkoop mogelijk te laten verlopen. Kan Mercedes al deze EV-slimmigheden nu verpakken in een betaalbaar model?