Dit zijn de 10 elektrische auto’s met de grootste actieradius

Bij de 10 elektrische auto's met de grootste actieradius speelt actieradiusstress geen rol: ze hebben een officieel rijbereik van 625 kilometer of meer en doen niet onder voor een auto met verbrandingsmotor.



Voor deze lijst gaan we uit van de officiële actieradius, dus het WTLP-bereik dat de automerken in hun folders vermelden. Als je wilt weten hoe ver elektrische auto's daadwerkelijk komen op een acculading stroom, dan verwijzen we je graag door naar onze actieradiustest. Daar testen we het stroomverbruik en de actieradius in de echte wereld bij 100 en 130 km/h.



1. Lucid Air Grand Touring (114 kWh) - 839 km

De Lucid Air is de actieradiuskoning van dit moment. Mede door zijn enorme accupakket van 114 kWh en zijn indrukwekkende stroomlijn, komt de sedan tot wel 839 kilometer op één acculading stroom. Dat is ruim 100 kilometer meer dan de runner-up.

2. Mercedes EQS 450+ (118 kWh) - 731 km

De nummer 2 heeft ook geen misselijke range: de Mercedes EQS komt als 450+-uitvoering tot maximaal 731 kilometer. Ook de EQS is met stroomlijn in het achterhoofd ontworpen, en heeft daarbovenop een enorm accupakket van 118 kWh. De nieuwe EQS komt nog een paar kilometer verder, maar is nog niet op de markt.



3. Fisker Ocean Extreme (106,5 kWh) - 707 km

Fisker zit in de hoek waar de klappen vallen en zou binnen afzienbare tijd failliet kunnen worden verklaard. Het is dan ook maar de vraag of het slim is om een Fisker Ocean te kopen … Dat vinden we best jammer, want de Oceaan ziet er onderscheidend uit, en heeft daarbij prima technische specificaties. Wat dacht je bijvoorbeeld van 707 kilometer range voor de Ocean Extreme met 106,5 kWh?

4. Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) - 655 km

Toen de Polestar 2 op de markt kwam, sprong-ie niet bijzonder zuinig met zijn stroom om. Maar dat wist het merk op te lossen bij de facelift van de Polestar 2. Nu weet hij uit een accupakket van 82 kWh maar liefst 655 kilometer te persen. Indrukwekkend.

5. Mercedes EQE 350+ Long Range (90,6 kWh) - 650 km

De Mercedes EQE lijkt sprekend op zijn grotere broer, de EQS. Ook deze sedan ziet er aalglad uit en komt door een imposante batterij (90,6 kWh netto) in zijn buik ver op een lading stroom. De EQE 350+ Long Range rijdt 650 kilometer voor je weer moet stoppen om op te laden.

6. Tesla Model S Dual Motor AWD (95 kWh) - 634 km

Tesla is natuurlijk een grote speler op het gebied van EV’s en de Tesla Model S is een van de paradepaardjes van de Amerikanen. Hoewel de hatchback al een tijd op de markt is, zijn de specificaties nog altijd indrukwekkend. Zo komt de Model S als Dual Motor AWD-uitvoering tot 634 kilometer.

7. Mercedes EQS SUV 450+ AMG Line (118 kWh) - 634 km

De Mercedes EQS SUV is de SUV-versie van de EQS en beschikt dan ook over dezelfde techniek. Het accupakket is bijoorbeeld ook 118 kWh groot. Omdat-ie minder gestroomlijnd is dan de sedan, lever je wel een aantal kilometers in. De Mercedes EQS SUV 450+ AMG Line vraagt na 634 kilometer om meer stroom - 97 kilometer eerder dan de reguliere EQS.

8. BMW iX xDrive50 (105,2 kWh) - 633 km

Ook BMW produceert elektrische auto’s met een indrukwekkende actieradius. Het verst komt de BMW iX, en wel als xDrive50. De SUV rijdt tot 633 kilometer ver op één stroomlading. Echt gestroomlijnd is de auto natuurlijk niet, maar het accupakket van 105,2 kWh maakt veel goed.

9. Tesla Model 3 Long Range (75 kWh) - 629 km

Dat de ontwikkelingen bij elektrische auto’s snel gaan, bewijst de Tesla Model 3 wel. De nieuwste uitvoering, ook wel de ‘Highland’ genoemd, wringt als Long Range-variant uit een batterij van 75 kWh maar liefst 629 kilometer. Bij de oudere Model S had het merk 20 kWh meer nodig voor een vergelijkbare actieradius.

10. BMW i7 xDrive60 (101,7 kWh) - 625 km

De BMW i7 is in alle opzichten weldadig. Denk bijvoorbeeld aan de soundtrack van Hans Zimmer die tijdens het rijden afspeelt, of het enorme televisiescherm voor de achterpassagiers. De actieradius is geen uitzondering op de regel, want de elektrische BMW 7-serie rijdt tot wel 625 kilometer aan één stuk door voordat de batterij van 101,7 kWh leeg is.



De EV's met de grootste actieradiussen (WLTP) op een rijtje: