Hoe de vernieuwde Mercedes EQS steeds dichter bij een échte S-klasse komt

De Mercedes EQS is vernieuwd. Met de facelift van de liftback haalt het merk alles uit de kast, inclusief een verbetering van de toch al niet kinderachtige actieradius. Maar ook met een feature dat nostalgische gevoelens oproept.

Volgens Mercedes reageert het met de modelupdate op alle feedback van de klanten en de markt. Er die hebben blijkbaar steen en been geklaagd over het front van de EV, want dat is volledig op de schop gegaan. Daarbij lijkt Mercedes de obsessie met de stroomlijn enigszins te hebben losgelaten. Dit doet het ontwerp ten goede. Zo lijkt de EQS nu meer op een 'echte' S-klasse - niet onbelangrijk in dit statusgevoelige prijssegment.



Vernieuwd front mét rechtopstaande ster

De aalgladde ‘grille’ is in de ban gedaan en is vervangen door een exemplaar met verchroomde spijlen. Nog enthousiaster worden we van de plaatsing van het logo. De enorme Mercedes-ster is uit de grille verwijderd en is onverwacht weer rechtop geplaatst op de motorkap. Wat ons betreft is dat hoe het heurt.

Mercedes noemt het in zijn persbericht ‘statusbewust’, bij ons roept het vooral nostalgische en warme gevoelens op. Het blijft een uniek gevoel om tijdens het rijden naar je motorkap te kijken en de Mercedes-ster de weg te zien leiden.

Mercedes EQS specificaties

Ook op technisch gebied zijn er grote verbeteringen te melden. Zo heeft de EQS 450 4MATIC een nóg grotere batterij gekregen. De capaciteit steeg van een al niet-kinderachtige 108,4 kWh naar 118 kWh. Hierdoor groeit de actieradius van 717 naar 782 kilometer (WLTP). Met de EQS 450+ kun je zelfs in theorie 803 kilometer afleggen, voordat je een laadpaal moet opzoeken.

Ook voegt Mercedes de EQS 350 weer toe aan het modellengamma. De instapper werd twee jaar geleden snel na zijn introductie weer verwijderd uit het aanbod, maar maakt nu zijn rentree. De EQS 350 heeft een actieradius van maximaal 683 kilometer.

Rijke caravantrekkers of klanten met paardentrailers zullen verlekkerd kijken naar het vernieuwde trekgewicht van de EQS: de versies met vierwielaandrijving kunnen in plaats van 750 kilo nu een maximaal 1700 kilo trekken.

Verder kan de EQS op de snelweg voortaan volautomatisch van rijstrook wisselen. Dit kan de EV tussen snelheden van 80 en 140 km/h.

Interieur

Binnen in de EQS blijft het aangenaam toeven, zeker als je op het verkoopformulier het comfortpakket hebt aangekruist. In dat geval krijgen de achterpassagiers voetensteunen, een naar voren neerklapbare passagiersstoel, een tot 38 graden verstelbare achterbankleuning, en stoelverwarming met nek- en schouderverwarming.

Mercedes EQS prijs en levering

Vanaf eind april is de vernieuwde Mercedes EQS te bestellen. Hoewel het allesbehalve het koopje van de maand is, hoeft de welgestelde clientèle de bankrekening niet erger te plunderen dan met de oude EQS. Ondanks de verbeterde standaarduitrusting zijn de basisprijzen hetzelfde gebleven. Let wel: dan hebben we het over een vanafprijs van 112.720 euro. Al zal de teruggekeerde instap-EQS een stuk voordeliger zijn.

