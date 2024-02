Mercedes gaat andere richting in met EV’s: geen EQ-namen, niet ei-vormig

Nieuws

Elektrische auto’s van Mercedes zijn herkenbaar: er staat ‘EQ’ in de modelnaam en ze zijn zo glad als een aal vormgegeven. De Duitsers willen het anders doen en gaan een andere richting in met hun EV’s.

Dat zegt Mercedes-topman Christoph Starzynski tegen het Britse Top Gear. Hij is bij het merk uit Stuttgart mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe modellen.

Starzynski reageert op de negatieve geluiden over het ontwerp van auto’s als de Mercedes EQE en Mercedes EQS: “We hebben de kritieken gehoord, en we nemen deze heel serieus”, gaf hij aan. Volgens Starzynski heeft Mercedes tijdens het ontwerpen van de CLA Concept rekening gehouden met de kritieken . Het merk wil in de toekomst helemaal af van het ‘gladde’ design.

Mercedes CLA Concept met nieuw ontwerp



We twijfelen of de ontwerpers van Mercedes in hun missie geslaagd zijn. Want als wij naar de CLA Concept kijken (bovenstaande foto's), zien we nog steeds een aalglad en eivormig design.



We geven wel toe dat de auto iets meer herkenbaar is als een sedan, met een duidelijke motorkap en een volwaardig achterwerk. En dat de auto een iets meer herkenbare grille heeft. Een welkome toevoeging wat ons betreft, want wij vinden de elektrische modellen van Mercedes niet bijzonder mooi. Autokopers lijken het daarmee eens te zijn, want de modellen vliegen niet bepaald als warme broodjes over de toonbank.

Van EQ naar de vertrouwde namen

Mercedes gooit de namenstructuur ook op de schop. Momenteel worden alle elektrische auto’s nog EQ genoemd waarna een letter volgt die hun segment aangeeft. Volgens Starzynski gaat Mercedes terug naar de oude manier van modelnamen. Dat zie je al bij de CLA Concept, waar de toevoeging EQ werd weggelaten. Ook bij de nieuwe G-Wagen spreken de Duitsers simpelweg over de elektrische Mercedes G-Klasse.

“Als alle modellen elektrisch zijn, is de EQ-toevoeging niet meer nodig.”

Maar waarom grijpt Mercedes weer terug naar zijn oude namen? Volgens Starzysnki is dit het logische gevolg van de strategie van het merk. Uiteindelijk zullen alle modellen van Mercedes volledig elektrisch worden. Als ze allemaal een EV zijn, is het niet meer nodig om ze te onderscheiden met de EQ-toevoeging. Wanneer we dus in de toekomst bijvoorbeeld spreken over ‘de E-Klasse’, zal dit altijd om een elektrische auto gaan. Een elektrische, niet ei-vormige, auto.