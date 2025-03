Mercedes CLA (2025): kleinste sedan van Mercedes weegt meer dan de grootste

Nieuws

De elektrische Mercedes CLA (2025) is een indrukwekkende auto. Hij heeft een allesverpletterende actieradius en een laag verbruik. Maar Mercedes keek niet op een paar kilo’s meer of minder.

In 2013 introduceerde Mercedes de CLA, een vierdeurs coupé die tussen de Mercedes A-klasse en Mercedes C-klasse inviel. Twaalf jaar later is alles anders. Vroeger presenteerde Mercedes zijn nieuwste techniek op de S-klasse, nu is de CLA de auto die is volgepropt met gloednieuwe techniek. Vooral op EV-gebied is het smullen geblazen.

1. CLA is de nieuwe instapper van Mercedes

Mercedes heeft het hoog in de bol en schrapt alle betaalbare modellen: de A-klasse, A-klasse sedan en B-klasse krijgen geen opvolger. En dat betekent dat de CLA binnenkort het instapmodel is.

Het blijft niet bij de sedan. Naast de vierdeurs coupé rept Mercedes over een nieuwe CLA shooting brake (stationwagon) en twee nieuwe SUV’s die hun designtaal zullen afleiden uit de Concept CLA Class.

Hoewel de elektrische versies eerst verschijnen, hoeven verstokte benzinerijders geen andere auto te kopen. Eind 2025 komt de nieuwe CLA als mild hybrid met 48V-technologie op de markt. Hij krijgt drie vermogensvarianten (al weten we nog niet hoeveel pk elke versie ophoest) en er is keuze uit voor- en vierwielaandrijving.

2. Elektrische specificaties CLA

De CLA heeft enkele indrukwekkende (elektrische) specificaties. Wat dacht je bijvoorbeeld van de actieradius van minimaal 672 kilometer? Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een laag verbruik van iets meer dan 12 kWh per 100 kilometer. Mercedes spreekt zelfs over een ‘hypermiler’.

De eerste modellen die op de markt komen zijn:

CLA 250+

272 pk

694-792 km actieradius

12,2 kWh/100 km

210 km/h, 0-100 km/h in 6,7 s

Gewicht: 2055 kilo

CLA 350 4Matic

354 pk

672-771 km actieradius

12,5 kWh/100 km

210 km/h, 0-100 in 4,9 s

Gewicht: 2135 kilo

Snelladen doen beide versies ook echt razendsnel. Met maximaal 320 kW wordt de stroom de batterijen ingejaagd en dat betekent dat je in 10 minuten 325 kilometer kunt bijladen. Als het praktijkverbruik in de buurt komt van de 12,2 kWh die Mercedes opgeeft, hoef je in de praktijk dus vrijwel nooit meer lang te wachten tijdens de laadbeurt. 800 volt-techniek is standaard om dit snelle laden mogelijk te maken.

De meeste EV’s hebben een enkele overbrenging, maar de CLA krijgt twee versnellingen. Eentje is bedoeld voor de stad, de tweede versnelling is gericht op de vermogensafgifte bij hoge snelheden en een hoge efficiëntie op de snelweg.

3. Kermisinterieur

Een blik op het interieur maakt ons duizelig, zoveel indrukken doen we op. De interieurkleuren zijn wit en blauw en rood (waarschijnlijk kun je weer kiezen uit 300 variaties, wat niemand in de praktijk doet) en de stoelen zijn een soort kuipen met geïntegreerde hoofdsteunen. Het superscreen, zoals Mercedes het zelf noemt, stekt zich uit over de hele breedte van het dashboard. Het eerste woord dat bij ons opkomt is ‘kermis’. Onze smaak is het dus niet, maar ieder zijn meug. Schrale troost: onder het enorme scherm zien we nog wat ouderwetse knoppen.



4. CLA is een zwaargewicht

Een groot batterijpakket betekent automatisch dat de CLA behoorlijk zwaar is. Maar Mercedes maakt het wel heel bont. Het topmodel van de CLA weegt – zet je schrap – 2135 kilo. Om dat in perspectief te zetten: dat is 170 kilo meer dan de basisversie van de S-klasse (S 450 4matic). Al is de kleinste Mercedes eigenlijk helemaal niet meer zo klein met zijn lengte van 4,72 meter.



5. Prijs en levertijd

Mercedes stuurt doorgaans persberichten de wereld in die dikker zijn dan een roman van Ilja Leonard Pfeiffer, maar over de belangrijkste zaken zwijgen de Duitsers nog. Zo weten we niet wat de prijs is en ook niet wanneer de CLA in de Nederlandse showroom staat. We gaan ervan uit dat dit in de zomer van 2025 is.



Nog meer autonieuws lees je in onze gratis nieuwsbrief!