Auto's van 2025: elke leaserijder droomt van deze 5 elektrische auto’s

2025 belooft een spannend autojaar te worden, ook voor leaserijders. Wij zetten de belangrijkste nieuwkomers op een rij. Met deze keer 5 elektrische auto’s waarvoor je dolgraag de bijtelling betaalt.

Een elektrische auto leasen in 2025 is niet goedkoop, dus kun je maar beter een model kiezen waar je blij van wordt. Je betaalt 17 procent bijtelling tot 30.000 euro en 22 procent over het resterende bedrag.

1. Volvo ES90

We kunnen Volvo wel zoenen (kyssa, op z’n Zweeds) dat het gewoon met een elektrische sedan komt. De ES90 is een verademing tussen al die monsterlijke SUV’s. Een sedan is toch stijlvoller en past beter in de Volvo-ontwerptraditie.

De Volvo ES90 staat op het platform van de Volvo EX90 en de Polestar 3. Hij gaat concurreren met de BMW i5, Mercedes EQE en de Audi A6 e-tron. Volvo gooit een accupakket van 107 kWh netto in de strijd en snelladen kan met maximaal 800 volt. Reken op een actieradius van 600 kilometer. De foto geeft nog niet veel weg, maar weet dat de ES90 een flinke jongen wordt, met een lengte die op één centimeter na de vijf meter aantikt.

2. Tesla Cybercab

Elon Musk hield ons jarenlang een vette worst voor met een betaalbare EV onder de 30.000 euro. Die is onthuld, maar het gaat niet om de langverwachte Model 2. De spannendste Tesla van 2025 is de volledig zelfrijdende Robotaxi, ook wel Cybercab genoemd.

In de tweezitter vind je geen pedalen of een stuur, maar alleen een enorm scherm. Je rijdt dus niet zelf naar je bestemming, maar laat je door de auto brengen. Als je durft (en als de Europese wetgeving het toestaat), want Tesla heeft allesbehalve een vlekkeloze reputatie als het op autonoom rijden aankomt …



3. Mercedes CLA

Mercedes was in 2024 vooral in het nieuws vanwege matige verkoopcijfers en tegenvallende winsten. Maar 2025 belooft beterschap, met de CLA als eerste van een nieuwe generatie EV’s.

De Mercedes CLA staat op een nieuw platform genaamd MMA, dat geschikt is voor motoren die lopen op stroom óf brandstof. Automerken communiceren vaak hoe lang het duurt om te snelladen van 10 tot 80 procent. Maar wat zegt dat nou helemaal?

Mercedes wil dat de autowereld het snelladen inzichtelijker maakt door te vermelden hoeveel rijbereik je krijgt van 10 minuten aan de snellaadpaal. Voor de CLA zal dat grofweg 270 kilometer zijn. De elektrische CLA wordt volgens de laatste geruchten leverbaar met twee batterijen (58 en 90 kWh) en je kunt kiezen uit twee- en vierwielaandrijving.

4. BMW i3

Als je een elektrische BMW met een ‘3’ in de naam gaat leasen, moet je even goed opletten. De ‘oude’ BMW i3 – het struisvogelei met smalle bandjes – bestaat niet meer en de BMW iX3 moet nog verschijnen. Dit is de SUV-versie van de nieuwe elektrische 3-serie. Maar een stemmetje in ons zegt dat de gewone elektrische 3-serie, de sedan, al richting het einde van 2025 voor het eerst getoond wordt.

Hij is het boegbeeld van de ‘Neue Klasse’ met klassieke designkenmerken als de dubbele nieren in de grille en de Hofmeister-knik in de C-stijl. En BMW-adepten kunnen opgelucht ademhalen, want de nieuwe Dreier krijgt gewoon achterwielaandrijving. Het vermogen van de sterkste versies loopt op tot 750 pk en krijgen de aandrijving op alle vier de wielen.

5. Mazda EZ-6

Wil Mazda in Europa overleven, dan zal het zijn EV-aanbod moeten uitbreiden. De Mazda MX-30 is dan wel een geinig ding met een fraai interieur, vanwege zijn actieradius van 200 kilometer is het geen verkoopsucces. Hulp komt er in de vorm van de EZ-6. Die kun je vergelijken met de Tesla Model 3 en Polestar 2.

De Mazda EZ-6 is 4,92 meter lang en heeft een wielbasis van 2,90 meter. Hiermee is-ie een slag groter dan de Mazda 6 die alleen nog uit voorraad leverbaar is. Over de specificaties is nog weinig bekend. Hij krijgt achterwielaandrijving en de elektromotor levert meer dan 200 pk. De actieradius bedraagt 600 kilometer. Een versie met range extender haalt meer dan 1000 kilometer.