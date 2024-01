Nieuws

Volvo zet in 2024 een streep door de Volvo S60 en de Volvo S90. Maar niet getreurd: de grote Volvo-sedan keert toch terug. Hij is elektrisch, heet ES90 en komt sneller dan jij denkt.

Het leek heel even over en uit voor de Volvo-sedan, toen de Zweden aankondigden dit jaar te stoppen met de S60 en S90. Maar volgens Autocar vervangt Volvo de S90 door een volledig elektrische sedan, die naar verluidt Volvo ES90 heet. We maken een vreugdesprongetje, want hoe indrukwekkend de komende Volvo EX90 ook is, een sedan is toch stijlvoller en past beter in de Volvo-ontwerptraditie. De foto hieronder van het productieteam circuleerde op het intranet van Volvo-eigenaar Geely en werd door de Zweedse autosite Teknikens Värled online gezet.

Vijfde Volvo-EV

De Volvo ES90 komt vermoedelijk al in 2025 op de markt. Het zou de vijfde volledig elektrische auto van Volvo zijn. De andere zijn de Volvo XC40, de Volvo C40, de Volvo EX30 en de Volvo EX90, stuk voor stuk suv-modellen. De ES90 is als sedan dus een buitenbeentje. De Volvo EM90 (een spuuglelijke MPV) is eigenlijk nummer zes, maar is vooralsnog (en tot jouw en onze opluchting) alleen in China leverbaar. De ES90 rolt daar ook van de band.

Volvo ES90 concurrent van BMW i5

De Volvo ES90 (codenaam V551) staat op het platform van de EX90 en de Polestar 3. Hij gaat concurreren met de de BMW i5, Mercedes EQE en de nieuwe elektrische Audi A6 e-tron die dit jaar onthuld wordt. Volvo gooit een accupakket van 107 kWh netto in de strijd, snelladen kan met maximaal 800 volt. Reken op een actieradius van 600 kilometer.

De Volvo ES90 wordt een flinke jongen, met een lengte die op 1 centimeter na de vijf meter aantikt. De breedte zou 1945 millimeter zijn en de hoogte 1547 mm. Daarmee heeft hij grotere buitenafmetingen dan de huidige Volvo S90.

Niet in Engeland

Er is één Europees land dat waarschijnlijk kan fluiten naar de nieuwe elektrische sedan van Volvo. En dat is het Verenigd Koninkrijk. Omdat de vraag daar beperkt is, heeft Volvo al aangegeven in Engeland te stoppen met sedans. Sterker, zelfs de stationwagons moeten eraan geloven. Voor Nederland is het probleem niet aan de orde. Zolang wij auto's als de BMW i5 en Mercedes EQE blijven kopen, kun je erop vertrouwen dat de ES90 in 2025 gewoon naar ons land komt.