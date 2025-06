SUV-TEST: Op deze vlakken is de Volvo EX90 niet te kloppen

Tests

De nieuwe Volvo EX90 gaat de strijd aan met drie concurrenten: de Kia EV9, de BYD Tang en de Xpeng G9. Op deze vlakken is de luxe Zweed baas boven baas.

In de Volvo EX90 zit je het lekkerst

De voorstoelen van de Volvo EX90 zitten het lekkerst en zijn van een klasse apart: prettig gevormd en met verstelbare zijkussens. De voorstoelen met relaxfunctie van de Kia EV9 – compleet met ligstand – komen vooral tot hun recht als de auto stilstaat. Ideaal om lekker onderuit te zakken, minder om actief in te rijden.

De Chinese concurrenten kunnen op dit vlak niet helemaal meekomen. De stoelen in de BYD Tang en de Xpeng G9 ogen indrukwekkend, maar door hun zachte vulling missen ze de ondersteuning voor langere ritten.

Zittend op die comfortabele voorstoelen, geniet je ook van de prettigste bediening. Het centrale scherm is ergonomisch gepositioneerd en de menustructuur steekt logisch in elkaar.

Het veercomfort is weldadig

Als je met het hele gezin van A naar B reist, wil je dat natuurlijk zo comfortabel mogelijk doen. Des te opvallender is het hoe verschillend de vier automerken dat aanpakken – elk met z’n eigen, soms verrassende technische benadering. De grootste verschillen zitten in het onderstel. Xpeng kiest voor de meest geavanceerde aanpak: luchtvering met adaptieve demping. Aan de andere kant van het spectrum vinden we Kia, dat het bij gewone schroefveren houdt. BYD en Volvo kiezen voor een middenweg.

Dat luchtvering geen must is voor weldadig veercomfort, bewijst de geteste EX90. Hij verwerkt oneffenheden voorbeeldig, ongeacht of je in je uppie naar kantoor rijdt of met het hele gezin naar Zuid-Frankrijk. Overigens is de Volvo EX90 wél leverbaar met luchtvering, maar onze testauto heeft die 2705 euro kostende optie niet aan boord.

Bij Volvo staat veiligheid op 1

De veiligheidsuitrusting is bij alle vier de testauto's dik in orde. Toch kunnen de Chinese systemen soms te opdringerig ingrijpen, terwijl de Kia met zijn voortdurende piepjes en waarschuwingen op de zenuwen werkt. Je moet jezelf aanleren om de grootste stoorzenders handmatig uit te schakelen. Het meest uitgebalanceerd is het systeem van Volvo.

Maar veiligheid zit ‘m ook in het rijgedrag. De Volvo neemt op het testcircuit de leiding dankzij de uiterst precieze besturing, die het sturen verrassend lichtvoetig en moeiteloos maakt. Tel daarbij een goed doseerbaar rempedaal en gripgrage vierwielaandrijving op, en je hebt een auto die zijn forse gewicht opvallend goed weet te verbergen. De EX90 mag dan 2,8 ton wegen, hij manoeuvreert met het gemak van een veel lichtere auto – een knappe prestatie voor een SUV.

Conclusie

Vorige keer schreven we hoe de Kia EV9 de 25.000 euro duurdere Volvo EX90 vernedert. En ja: de EX90 is de duurste auto in de test en hij doet lang niet alles perfect. Maar zoals je hierboven hebt gelezen, gooit hij wel hoge ogen met zijn zitcomfort, veercomfort, veiligheid en rijgedrag. Op deze vlakken is de luxe Zweed baas boven baas.

