Dit maakt de Volvo ES90 (2025) beter dan Volvo’s duurste EV

De Volvo ES90 heeft een actieradius van 700 kilometer en kan snelladen met 350 kW. Maak kennis met de 69.995 euro kostende elektrische cross-over met indrukwekkende getallen.

Over indrukwekkende getallen gesproken: de batterij die de Volvo ES90 aan zijn grote rijbereik van 700 kilometer helpt, is een joekel van 106 kWh. Maar de Zweden hebben ondertussen ervaring met grote accupakketten: in de buik van de Volvo EX90 ligt zelfs 111 kWh.

De ES90 dankt zijn indrukwekkende actieradius ook aan zijn lage luchtweerstand (Cw-waarde: 0,25 - een Volvo-primeur) en de lichtgewicht EV-componenten.



Volvo ES90: sedan, fastback of SUV?

We hadden gehoopt dat de nieuwkomer een stijlvolle sedan met een coupé-achtige daklijn zou worden. Zoals de eerste Volvo S60 dat aan het begin van dit millennium dat ook al een beetje was. Maar nu zien we dat de ES90 hoger op zijn wielen staat en meer een cross-over is. Hij doet denken aan de Polestar 2. De grote achterklep is ook niet typisch voor een sedan – maar wel superhandig. De grote wielen die de wielkasten zo mooi opvullen meten 22 inch. De kleinste maat in 20 inch.



De kofferbak heeft een inhoud van 424 tot 733 liter en de laadkabel past in de frunk van 22 liter. De opvallende lange wielbasis van 3,10 meter doet vermoeden dat de achterbank genoeg ruimte biedt voor onze Hollandse stelten.



Eerste Volvo met 800 volt-techniek

Wat je ook van de buitenkant vindt, onderhuids valt er niets te klagen. De Volvo ES90 is uitgerust met 800 volt-technologie. Daarmee troeft hij de EX90 af, want die moet het doen met 400 volt. De ES90 kan dan ook snelladen tot 350 kW, de EX90 geeft het op bij 250 kW. Hierdoor zou 10 minuten snellaadtijd voldoende moeten zijn om weer 300 kilometer af te leggen. Het kost 20 minuten om de batterij van 10 tot 80 procent op te laden. Met de EX90 ben je hiervoor minimaal een halfuur kwijt.



‘Wiskundeknobbel’ boven de voorruit

De Zweden geven ook hoog op over de computerarchitectuur van de auto. Ze claimen dat de ES90 de krachtigste Volvo ooit is - op computergebied welteverstaan. Dat kun je wel zien ook: hij heeft een ‘wiskundeknobbel’ boven de voorruit. Daarin zitten ongetwijfeld (een deel van) de vijf radars, zeven camera’s, twaalf ultrasone sensoren en één lidar.

En waar autosoftware in de meeste gevallen snel veroudert, belooft Volvo juist dat deze auto dankzij updates mettertijd steeds beter, veiliger en efficiënter kan worden. Maar software-updates voorzien uiteraard niet in het toevoegen van fysieke knoppen. En laat het interieur daar nu een ontzettend gebrek aan hebben ... Gelukkig heeft de ES90 wél een regulier instrumentarium. Je hoedt dan ook niet, zoals bij de Volvo EX30, voor alle info te blik naar rechts te richten.

Volvo ES90: prijzen vanaf 69.995 euro

Je kunt de Volvo ES90 direct bestellen in Nederland en België. Prijzen beginnen bij 69.995 euro voor de 333 pk en 480 Nm sterke ES90 Single Motor Extended Range met een rijbereik van 650 kilometer. Voor een Volvo EX90 moet je minimaal 83.495 euro meebrengen.

Voor een ES90 met 700 kilometer range wil je een Twin Motor-versie hebben. Daarvan beginnen de prijzen bij 85.995 euro.