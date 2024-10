Volvo EX90 verprutst elandtest

Nieuws

De Volvo EX90 moest de veiligste auto ooit worden. Maar op de beruchte elandtest liet de grote elektrische SUV onlangs allesbehalve een overtuigend resultaat zien.

Om zijn inzittenden en medeweggebruikers te beschermen, heeft Volvo de EX90 volgepropt met veiligheidssystemen. Toch kon de 2800 kg wegende Zweed bij de verkiezing van de Auto van het Jaar in Denemarken niet overtuigen.

Elandtest Mercedes A-klasse 1997



Het onderdeel waarop de Volvo EX90 door de mand viel, was de elandtest. Deze uitwijkproef kreeg in 1997 onbedoeld wereldfaam doordat de kersverse Mercedes A-klasse er als een baksteen voor zakte. De 'baby-Benz' verloor het contact met het wegdek en sloeg over de kop.



Na enig tegenspartelen zag Mercedes zich gedwongen tot een 150 miljoen euro kostende terugroepactie. Daarbij werden alle reeds verkochte A-klasses alsnog voorzien van ESP. Daarna slingerde Mercedes video's de wereld in waarop te zien was dat de A-klasse mét ESP wel opgewassen was tegen de elandtest.



Wat is de elandtest?



De elandtest is in de jaren 70 ontwikkeld door het Zweedse autoblad Vi Bilägare. Tijdens de test moet een auto met maximale belading uitwijken voor een onverwachte hindernis, zoals een overstekende eland. Maar dat kan natuurlijk ook een plotseling overstekend kind of een kamikaze-fatbiker zijn. Hierbij moet de bestuurder snel van rijstrook wisselen en daarna weer terug naar z'n eigen weghelft, zonder de controle te verliezen.



“De enige auto die het slechter deed, was de BYD Seal U.”

Tijdens de test wordt niet geremd. De extreme uitwijkproef is een veelgebruikte maatstaf voor de stabiliteit en het weggedrag van auto's, maar is niet opgenomen in wettelijke veiligheidseisen. Vi Bilägare heeft inmiddels honderden auto’s getest en geeft moderne auto’s pas een goedkeuringsstempel als ze de elandproef met minimaal 72 km/h doorstaan. Dat wil zeggen, zonder pylonen te raken, uit te breken, te kantelen of het contact met de weg anderszins te verliezen.



Elandtest Volvo EX90 2024



Met zeven personen aan boord haalde de Volvo EX90 tijdens de test op het vliegveld Sindal in Denemarken de ondergrens van 72 km/h niet. Volgens de testrijders voelde de auto bij 60 km/h al te soft en instabiel aan. Bij 64 km/h begon het buitenste voorwiel al te stuiteren en bij 71 km/h raakte de EX90 onderstuurd van de baan. Een auto die het bij dezelfde gelegenheid nog veel slechter deed, was de BYD Seal U. De Chinese SUV gaf de pijp al aan Maarten bij 60 km/h.

Woordvoerders van Volvo beweerden volgens een podcast van Vi Bilägare dat ze dit gedrag van hun paradepaard niet herkenden. Volvo-technici hebben de auto nader onderzocht, maar konden geen softwarefouten of andere gebreken vinden. Vervolgens hebben Volvo's eigen testrijders de uitwijkproef naar eigen zeggen in Göteborg overgedaan, waarbij de EX90 to 70 km/h prima in het spoor bleef.



Meer auto's presteerden slecht op de elandtest



Overigens is de Volvo EX90 zeker niet de enige auto die volgens Vi Bilägare matig presteerde op de elandtest. In het recente verleden presteerden de Toyota RAV4 en Ford Mustang Mach-E eveneens verre van overtuigend. Na de nodige wijzigingen door de fabrikant, deden ze het bij een tweede poging beter.



Onlangs voegde de Mercedes E 300 de 4Matic Estate zich in het rijtje van gezakte elandtestkandidaten van het Zweedse automedium. Aanvankelijk begon de maximaal beladen stekkerhybride al bij 65 km/h te schuiven. Pas nadat er 100 kg aan lading uit de auto was verwijderd, bleef-ie tot 72 km/h op koers.

Kritiek op de elandtest



Autofabrikanten zijn dus niet altijd blij met de elandtest en sommige veiligheidsexperts hebben eveneens kritiek. Zo kent de test geen wettelijk vastgelegde basis of standaard. Verder zijn ze van mening dat het onnatuurlijk is om bij een dergelijke uitwijkmanoeuvre niet te remmen. En door te remmen verlaag je niet alleen de snelheid, maar hebben de voorwielen ook meer grip, wat de testresultaten positief zou beïnvloeden.