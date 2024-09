Bejaarde Volvo XC90 (2024) wil na forse facelift Tinder weer op

Nieuws

De huidige Volvo XC90 draait al mee sinds 2014. Met een tweede facelift moet hij nieuwe dates scoren en oude vlammen vasthouden die nog niet aan de elektrische Volvo EX90 toe zijn.



De eerste Volvo XC90 had een carrière van twaalf jaar achter de rug toen hij werd afgelost door de huidige generatie. Met de fillers, toeters en bellen waarvan de plastisch chirurgen van Volvo de XC90 nu voorzien, zou hij nog weleens langer kunnen meegaan dan zijn voorganger.

Zo herken je de vernieuwde Volvo XC90 (2024)



De meest in het oog vallende wijziging aan de sterk vernieuwde Volvo XC90 spotten we aan de voorkant. Geen facelift zonder nosejob, nietwaar? De nieuwe koplampen zijn een stuk smaller en het handvat van Thors led-hamers - voorzien van slimme matrix-technologie - loopt nu over in de grille.



De voorbumper heeft minder vouwen en lijnen, terwijl de luchtinlaten nu verticaal in plaats van horizontaal geplaatst zijn. Een geinig detail is dat de spijlen aan de linkerkant van de grille evenwijdig lopen met de diagonaal van het merklogo, terwijl ze aan de andere kant juist de andere kan op gaan.

Bij de plug-in hybride valt de gewijzigde vorm van de klep voor de laadpoort op. Die is niet langer rond, maar volgt de lijnen van het spatbord. Aan de achterkant onderscheidt de vernieuwde XC90 zich alleen met donkerder lampglazen, dus daar krijgen zelfs de meest geoefende carspotters het lastig mee.

Nieuwe Volvo XC90: gewijzigde wielophanging



Om het weggedrag van de Volvo-op-leeftijd te moderniseren, heeft Volvo de wielophanging aangepakt. Voor met dubbele triangels, achter met een nieuwe geïntegreerde stabilisatorstang. Schokdempers met frequency selective damping zijn standaard.



Wanneer de ophanging met een grote frequentie beweegt is weinig demping vereist, wat voor extra comfort zorgt. Als de ophanging met een lage frequentie beweegt, reageert de hydraulica van de dempers met een steviger demping. Op die manier worden de wegligging en handling geoptimaliseerd.



Niet alleen de billen en ruggen van de inzittenden van de gefacelifte XC90 zijn beter af, door een upgrade van de geluidsisolatie worden ook hun oren meer ontzien.

Motoren Volvo XC90 (2024)



In Nederland komt de vernieuwde Volvo XC90 waarschijnlijk alleen als plug-in hybride op de markt. Bij de mild hybrides B5 AWD (250 pk) en B6 AWD (300 pk) monteert Volvo nu een nieuwe, zuiniger benzinemotor volgens het Atkinson-principe.



De plug-in hybride krijgt weer eens een nieuwe benaming en heet nu T8 eAWD plug-in hybrid, maar levert nog altijd 455 pk. Daarmee sprint de ruim twee ton aan Zweeds staal in 5,4 seconden naar 100 km/h, om bij 180 km/h te worden afgeremd door de elektronica. De batterij van 18,8 kWh zorgt volgens de WLTP-cyclus voor een EV-range van 71 kilometer. Het theoretische verbruik is 1,2 l/100 km (1 op 83,3).

5 tot 7 zitplaatsen



Voor het interieur kunnen klanten kiezen voor vijf, zes of zeven zitplaatsen. In alle gevallen zijn de zetels allemaal individueel verstelbaar. Verder heeft Volvo andere, naar eigen zeggen hoogwaardiger aanvoelende materialen toegepast en meer opbergruimte gecreëerd.

De bekerhouders in de middentunnel bieden nu onderdak aan grote én kleine blikjes en flessen en de draadloze telefoonoplader heeft een handiger plekje gekregen.



Nieuw infotainment Volvo XC90



De middelste luchtroosters hebben een veel slanker design gekregen en flankeren een nieuw, 11,2-inch multimediascherm (was 9 inch) met een hogere resolutie. Het infotainmentsysteem is net als bij de EX30 en EX90 gebaseerd op Google. Dat betekent een handiger menustructuur, met meer shortcuts. En nu maar hopen dat de vernieuwde XC90 niet dezelfde bugs vertoont als zijn elektrische broer, de Volvo EX90 ...



Volvo XC90 prijs

De vernieuwde Volvo XC90 is binnenkort te bestellen. Wie de trip naar de Volvo-dealer gaat maken, moet beschikken over diepe zakken. De vanafprijs van de grote SUV is 93.495. Daarvoor bestel je de XC90 als Plus-uitvoering. Als je het Ultra-model wilt, betaal je 4,5 mille extra.

De prijzen van de vernieuwde Volvo XC90