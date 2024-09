Volvo EX90 (2024) review - elektrische SUV overtuigt op veel vlakken, behalve één

Tests

De Volvo EX90 is al eind 2022 onthuld, maar pas nu konden we rijden. De grote, luxe en zware elektrische Volvo EX90 heeft onze in meerdere opzichten verbaasd. Vooral positief, maar op één gebied ook negatief.

Wat is opvallend aan de Volvo EX90?

Het gebeurt niet vaak dat een nieuw automodel zo lang op zich laat wachten nadat het is onthuld. Op 9 november 2022 stuurde Volvo het persbericht van de nieuwe Volvo EX90 de wereld in. De productie begon echter pas afgelopen juni, later dan eerst de bedoeling was.

De reden voor de vertraging was dat Volvo tegen problemen met de software aanliep. Die hadden deels te maken met de lidartechnologie. De Volvo EX90 werd aangekondigd als 'de eerste Volvo die klaar is voor autonoom rijden zonder toezicht', maar de technologie die hiervoor moet zorgen, functioneerde volgens topman Jim Rowan nog niet naar behoren.

We vinden maar weinig dingen saaier dan software, dus genoeg hierover. De Volvo EX90 is in productie gegaan. De exemplaren voor Europa lopen niet in Zweden of China van de band, maar in Charleston, South-Carolina, Amerika. Het enorme land is een belangrijke afzetmarkt voor de enorme EX90, die langer en breder is dan de Volvo XC90, maar ook lager.

Wat is goed aan de Volvo EX90?

Waar andere grote SUV's grof of protserig overkomen, is het Volvo gelukt de EX90 een rustig en stijlvol design mee te geven. Geen dikdoenerij, maar hij oogt juist ingetogen en chic. Wij houden ervan en we denken de gemiddelde EX90-koper ook. Alle materialen voelen goed aan en de gebruikte kleuren zijn behoudend en niet opzichtig. Een uiterst aangename ambiance.

Behalve de designers, geven we ook de meubelmakers van Volvo een dikke knuffel. De stoelen van de Volvo EX90 zitten zalig. Ze bieden veel comfort, een goede steun en kennen een heleboel standen. Wat je postuur en lengte ook zijn, iedereen kan een goede zithouding vinden.

We gaan nog even door met beloningsstickers op rapportjes plakken, want we zijn ook erg te spreken over de geruisloosheid van de Volvo EX90 is. Dat je beide elektromotoren (een voor, een achter, dus AWD) van de 517 pk sterke Twin Motor Performance nauwelijks hoort, was te verwachten. Maar dat ook banden- en windgeruis niet waarneembaar zijn, verbaasde ons op een positieve manier. Vooral omdat ons testexemplaar op flinke 22-inch sloffen met breed rubber stond.

Waar we ook in positieve zin verbaasd over waren, is dat je onderweg nauwelijks doorhebt dat je in de grootste en zwaarste Volvo van het moment rijdt. Je denkt eerder achter het stuur te zitten van een Volvo XC60. De Volvo EX90 voelt voor zijn formaat bijzonder lichtvoetig aan. De besturing is prettig en geeft voldoende feedback. De grote Volvo schuwt het betere bochtenwerk niet en rijdt sportiever en minder deinend dan we hadden verwacht.

Wat kan beter aan de Volvo EX90 (2024)?

Je hoeft Volvo niet uit te leggen hoe het een geweldige (reis)auto moet bouwen. Maar de elektronica is een ander verhaal. Zelfs na de uitgestelde productiestart die Volvo de tijd gaf bepaalde issues op te lossen. Ons testexemplaar herkende soms de telefoon niet die we als sleutel konden gebruiken. Met als gevolg dat de testauto geen meter verder reed en we alsnog het sleutelkaartje moesten opsnorren.

Verder weigerde de auto elke keer op slot te gaan zodra we met de sleutelkaart wegliepen. Van de beloofde keyless go was dus geen sprake. De portierhendels bleven uit de carrosserie steken, hoe ver we ook stonden. Teruglopen en een van de deurhendels een duwtje geven, was de oplossing, maar daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Al kom je zo wel aan je dagelijkse stappen.

Een andere irritatie werd veroorzaakt door de verstelfunctie van de buitenspiegels. Dat je hiervoor in het centrale scherm moet zijn, is al niet ideaal. Maar toen we vervolgens op de touchknoppen op het stuurwiel drukten, gebeurde er niks. Een andere keer verschoof het glas de goede kant op, maar met slechts een millimeter en weer een andere keer functioneerde het wel 'zoals het heurt'. Om horendol van te worden.

Het verbaasde ons een beetje dat een vooraanstaand merk als Volvo dit nog niet voor elkaar heeft. Gelukkig zijn het wel dingetjes die met een simpele software-update op te lossen zijn.

Volvo EX90 prijs en levertijd

Wij reden in de Volvo EX90 Twin Motor Performance. Die heeft zowel voor als achter een elektromotor (AWD) en levert 517 pk aan gecombineerd vermogen. Het maximumkoppel bedraagt 910 Nm. De prijzen beginnen bij een stevige 98.495 euro. De grote batterij van 111 kWh (bruikbaar: 107 kWh) is aan een snellader in een halfuur van 10 naar 80 procent op te laden. Het maximale laadvermogen bedraagt 250 kW.

Een stapje lager op de ladder staat de Twin Motor, zonder 'Performance'. Het vermogen daalt naar een nog altijd goed te pruimen 408 pk. Het koppel gaat omlaag naar 770 Nm. Gelukkig daalt de prijs ook; de Twin Motor is er vanaf 88.995 euro. De actieradius neemt juist iets toe, van 614 naar 619 kilometer (WLTP).

Nog goedkoper stap je in met de Volvo EX90 Single Motor, namelijk vanaf 83.495 euro. Dan heb je alleen achterwielaandrijving en krimpt de batterij naar 104 kWh, maar dat is nog altijd flink. En laten we niet vergeten dat een vermogen van 279 pk nog ruim voldoende is. Vroeger moest je minimaal een Porsche kopen om dit te hebben. Pas wel op dat je als kersverse eigenaar van de instap-EX90 geen al te forse caravan koopt. Het trekgewicht is 1200 kg, de Twin Motor doet hier 1000 kg bovenop.

De eerste leveringen van de Volvo EX90 staan gepland voor de tweede helft van 2024, dus als het goed is, kun je de auto binnenkort al op de weg tegenkomen.

Wat vind ikzelf van de Volvo EX90?

Ik ben geen groot fan van grote, luxe SUV's. Ik vind ze zwaar, opschepperig en vaak niet eens zo heel ruim. Doe maar gewoon en geef mij maar een stationwagon, die rijdt ook nog eens vaak beter. Maar de Volvo EX90 heeft mij aan het twijfelen gebracht. Ja, hij is zwaar (minimaal 2600 kg), maar onderweg merk je daar niks van. De EX90 rijdt sportiever dan ik verwacht had. Het design vind ik bovendien fraai en allesbehalve dikdoenerig.

Het is wel te hopen dat Volvo de elektronicaproblemen die ik ondervond, snel weet op te lossen. Want verder is de Volvo EX90 een voortreffelijke auto.