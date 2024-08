TEST: Waarom Volvo EX40 terecht 12.000 euro duurder is dan Hyundai Kona

Tests

De elektrische Volvo XC40 is een relatief dure elektrische auto als je hem vergelijkt met de Hyundai Kona Electric. Maar daar krijg je ook het nodige voor terug.

Deze test van de Volvo EX40 en de Hyundai Kona Electric is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 8. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

1. Grotere batterij en meer range

In onze test vergelijken we de versies met het grootste batterijpakket. Daarvoor betaal je bij Volvo aanzienlijk meer dan bij Hyundai: het prijsverschil is 12.000 euro. Maar bij Volvo krijg je dan wel een grotere batterij. De Kona Electric heeft een bruikbare accucapaciteit van 65,4 kWh, terwijl je bij de EX40 maar liefst 79,0 kWh krijgt.

Op onze testronde verbruikt de Koreaan 25,3 kWh per 100 kilometer. De Volvo is in het gure weer met een stroomverbruik van 23,9 kWh per 100 kilometer niet alleen zuiniger, maar komt dankzij zijn grotere batterij ook 70 kilometer verder. Dan hebben we het over 258 en 330 kilometer actieradius. Het is goed om te weten dat we deze auto’s in de winter getest hebben, dus in de zomer valt het rijbereik sowieso groter uit.

2. Beter veercomfort

De Volvo EX40 is veel beter geïsoleerd en vanwege de stilte een aangename reisauto. Extra punten kennen we toe voor het uitgebalanceerde veercomfort, de Zweedse schokdempers absorberen alle oneffenheden merkbaar fijngevoeliger en effectiever. De steviger geveerde Hyundai laat je duidelijker weten hoe het asfalt erbij ligt. Oncomfortabel is-ie niet, maar vergeleken met de Volvo gaat het allemaal iets minder soepel.

3. Krachtiger prestaties

De Volvo voelt én is sneller. De EX40 weet zijn extra vermogen en hogere koppel, ondanks het aanzienlijke meergewicht van ongeveer 350 kilo, om te zetten in betere prestaties. Daarbij maakt hij handig gebruik van zijn aangedreven achterwielen, die zorgen voor een betere tractie.

De Kona kruipt bij hogere snelheden wel steeds dichter naar zijn tegenstander toe. Hij zit zelfs sneller op 150 km/h, maar uiteindelijk wint de Volvo dankzij de hogere topsnelheid (180 vs. 172 km/h).

4. Sneller snelladen

Aan een wallbox laden beide auto’s even snel, met maximaal 11 kW. Maar bij de snellader heeft de Volvo met zijn maximale laadcapaciteit van 200 kW geen kind aan de Kona. De Hyundai komt niet verder dan een piek van 102 kW. Geruststellend is dat beide auto’s je uitvoerig informeren over laadstops tijdens je reis. Vooral bij vakantieritten is dat fijn.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 8. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.