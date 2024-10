Jaecoo J5 (2025) wil Volvo XC40-rijders verleiden met imposante waterval-grille

Nieuws

Deze Chinese SUV komt naar Nederland en is in werkelijkheid niet zo groot als hij er op de foto’s uitziet. De Jaecoo J5 (2025) is zelfs een fractie kleiner dan de Volvo XC40. De reusachtige grille zet je op het verkeerde been.

Eerst de huishoudelijke zaken: Jaecoo is onderdeel van het grote Chinese autoconcern Chery. Ook Omoda, waarmee we dit voorjaar kennismaakten, behoort tot de Chery-autogroep. De merknaam Jaecoo is trouwens een samentrekking van Jäger (het Duitse woord voor jager) en het Engelse cool.

Dit is niet de eerste keer dat we van het Chinese automerk horen. In juli berichtten we over de onthulling van de Jaecoo J7, een middelgrote SUV met een plug-in hybride aandrijflijn. Die komt in het eerste kwartaal van 2025 naar Nederland. De J5 volgt later dat jaar.

Jaecoo J5 (2025) zit tussen Hyundai Kona en Volvo XC40



De J5 is het kleine broertje van de J7. Met zijn afmetingen van 4,38 meter lang, 1,86 meter breed en 1,65 meter hoog, zit-ie tussen de Hyundai Kona en de Volvo XC40 in. We hebben geen torenhoge verwachtingen van de beenruimte op de achterbank, gezien de relatief kleine wielbasis van 2,62 meter.



De bagageruimte van 480 liter is juist bovengemiddeld (XC40: 452 l, Kona: 466 l), maar gooi je alles plat, dan is het resultaat met 1180 liter weinig spectaculair (Kona: 1300 l, XC40: 1328 l). De Jaecoo J5 oogst wel extra goodwill met het volwaardige reservewiel.



Waterval-grille en joekel van een zonnedak



Recht van voren is de grille een zwarte rechthoek. Geen moeilijke organische vormen of een dichte neus, nee gewoon een rechthoek met verticale glimmertjes. Imposant hoor. Jaecoo spreekt zelf van een grille die als een waterval naar beneden stroomt.

Jaecoo belooft een comfortabel interieur, maar deelt daar geen foto’s van. Dus moet je zelf een plaatje in je hoofd samenstellen, van een dashboard met een fors infotainmentscherm van 13,2 inch, een digitaal instrumentarium en een tweespaaks stuurwiel. Denk aan tweekleurige bekleding van kunstleer en een joekel van een zonnedak. In ons hoofd ziet het er chic uit.

De J5 kan gebouwd worden met een benzinemotor, als hybride en als EV. En met voor- of vierwielaandrijving. Het verschilt per land welke aandrijflijnen leverbaar zijn. Wij gokken voor Nederland op de volledig elektrische J5 en de hybride – dus de versies met de laagste CO2-uitstoot.