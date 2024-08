Test Omoda E5 (2024): voor iedereen die niets met auto’s heeft

Tests

Ook deze maand maken we weer kennis met nieuw Chinees automerk dat Nederland wil veroveren. De Omoda E5 probeert Hyundai, Kia en Volvo de stuipen op het lijf te jagen.

Je krijgt de neiging om - net als Jörgen Raymanns typetje Tante Es - aan elke Chinese auto te vragen: “Wie is je vader, wie is je moeder?” Welnu, Omoda is onderdeel van het grote Chinese concern Chery. De merknaam werd speciaal voor de Europese markt bedacht. O is de scheikundige eenheid van zuurstof, maar staat ook voor optimisme - het merk zal het nodig hebben. Moda staat dan weer voor ‘modern’.

Jurken en schoenen

Ben je nieuwsgierig en klik je op omoda.nl, dan zie je alleen geen auto’s, maar jurken en schoenen. Omoda is in Nederland een online kledingshop en heeft niets met Chinese stekkerauto’s te maken. De url www.omodaauto.nl was nog wel vrij.

Eerst verschijnt de Omoda E5, later dit jaar gevolgd door een grotere elektrische SUV. Het merk gaat ‘gewoon’ auto’s verkopen via een dealernetwerk, je hoeft hem dus niet online samen te stellen en ergens bij een opgehipte showroom aan de snelweg op te halen.

Camera op je gezicht

De Omoda E5 is de zoveelste toevoeging aan een segment dat toch al uit zijn voegen barst met onder meer de Kia Niro, Hyundai Kona, MG Marvel R, Volvo EX30 en vele andere concurrenten. Stuk voor stuk auto’s die voor de meeste particuliere kopers veel te duur zijn, met prijzen vanaf zo’n 35.000 euro.

De vraag is dan ook wat Omoda onderscheidt van het enorme Chinese keuzemenu. Het antwoord is niet: met een onderscheidend design en een verpletterend lage prijs. Omoda denkt dat veel (jongere) gebruikers slimme en snelle hardware belangrijker vinden.

Als je het portier opent, herkent de camera je en worden al je favoriete instellingen toegepast, van je mooiste muziek tot de stand van je stoel. Ook het opladen van je telefoon gaat snel; na 30 minuten draadloos laden is de helft van de batterij weer gevuld. De bestuurder hoeft niet bang te zijn dat hij afgeleid wordt; zoals bij elk Chinees merk, staat er continu een camera op hem gericht die bij de minste of geringste verkeerde hoofdbeweging alarm slaat.

Omoda en StarTrek

Omoda noemt het X-vormige front typisch voor zijn design, al zie je zo’n vorm ook bij de Toyota Aygo X en bij veel Citroën-modellen. Het uiterlijk van de E5 zou gebaseerd zijn op StarTrek. We zien ook na enig googlewerk niet wat het verband is. De blade battery werd geleend van batterijgigant BYD.

Je kunt meteen wegrijden als je de automaathendel aan het stuur in D zet. De 4,40 meter lange E5 is niet op grote missers te betrappen. Het is een typische Chinees, en dus zijn exterieur en interieur wat inwisselbaar. Op het dashboard zitten twee grote schermen en de bestuurder heeft zicht op een head-up display. Vrijwel alle functies bedien je via het scherm in het midden. De enige frivoliteit is een draaiend airco-symbooltje, net als bij echte ventilatoren.

In een EV is de hoge middentunnel overbodig, maar die zit er niet helemaal voor de sier. In onder meer België, komt ook een benzineversie van de E5 op de markt.

Omoda E5: 204 pk en 430 kilometer

Eigenlijk is elke EV snel zat en ook in de E5 zitten we niet om vermogen verlegen. De elektromotor heeft 204 pk, zorgt voor een honderdsprint van 7,6 seconden en topt bij 172 km/h. Keurig allemaal, niets op af te dingen. Alleen moet je in de Sport-stand op je hoede zijn; meer dan in andere EV’s hebben de voorwielen moeite om het vele koppel dat direct vrijkomt te verwerken. De gevoelloze besturing nodigt ook niet uit tot een vlotte rit.

Een actieradius van 430 kilometer is niet meer dan gemiddeld. Zoals de E5 zich met snelladen (110 kW) en AC-laden bij de laadpaal op straat (11 KW) evenmin positief onderscheidt. Opladen van 30 naar 80 procent duurt 28 minuten, dat is gezien de ontwikkelingen op dit gebied zelfs vrij traag. Het verbruik van 15,5 kWh/100 km is van hetzelfde laken een Omoda-pak: keurig, maar niet hemelbestormend.

Een reprimande

Aan de afstemming van het onderstel merk je wederom de Chinese wortels van de E5: die is een beetje zompig, maar eigenlijk best lekker. One pedal driving kan nog niet met onze testauto, maar volgens Omoda heeft de E5 die binnenkort in de showroom staat deze mogelijkheid wel.

Hoewel de stoelen prima zitten, had de zitpositie beter gekund. Het schuifdak is de boosdoener. Als je 1,90 meter bent of langer, schuurt je kruin tegen het dak en zou je willen dat je de stoel iets lager kon zetten.

Een andere ergernis zijn de overijverige veiligheidssystemen. De camera’s die achteropkomend verkeer in de gaten houden en de botswaarschuwing slaan veel te snel alarm. En zelfs als je de verkeersbordherkenning uitzet, krijg je alsnog een reprimande wanneer je de maximumsnelheid met 20 km/h overschrijdt.

De exacte prijs van de E5 is nog niet bekend, maar Omoda wil al wel loslaten dat-ie onder de 40.000 euro blijft. Dat moet ook wel, want anders prijst de E5 zich uit de markt. De grote vraag is: wie kiest in het overweldigende aanbod voor een totaal onbekend merk? De kledinggigant met dezelfde naam hoeft zich geen zorgen te maken.

Conclusie

Hoe krijgt de Nederlandse en Vlaamse consument de Omoda E5 op de radar? We kunnen weinig vinden waarmee het merk zich écht onderscheidt. Uiterlijk, laadsnelheid, actieradius en prijs: het is precies wat alle andere merken ook bieden. Misschien dat mensen die niets met auto’s hebben meer waarde hechten aan een goede geluidsinstallatie, een hoogwaardig multimediascherm en een snelle telefoonoplader. In dat geval is de E5 het overwegen waard.