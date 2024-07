Jaecoo J7 (2025): Chinese SUV wil Hyundai en Kia vermorzelen

Nieuws

Ja hoor, er is weer een nieuw Chinees automerk. De Jaecoo J7 komt in 2025 en gaat de strijd aan met de Kia Sportage, Hyundai Tucson en Nissan Qashqai. Hoe liggen de kansen?



Om iets meer orde in de chaos te brengen: Jaecoo is onderdeel van het grote Chinese autoconcern Chery. Ook Omoda, waarmee we dit voorjaar kennismaakten, behoort tot de Chery autogroep.



Wat betekent Jaecoo?

Chinese merken bewijzen in elk geval over gevoel voor humor te beschikken. Jaecoo is een samentrekking van Jäger (het Duitse woord voor jager) en het Engelse cool.

Het merk maakt het zich bepaald niet makkelijk door zich te richten op jongeren met geld, die in steden wonen. Je zou verwachten dat je dan met een hip stadskarretje komt, dat je overal langs de krappe Amsterdamse grachten kunt parkeren. Maar de Jaecoo J7, het eerste model dat naar Nederland komt, is een middelgrote SUV. Hopelijk kunnen de rijke jongeren héél goed fileparkeren.



Kia Sportage grootste concurrent Jaecoo J7

Jaecoo richt zich vooral op de Koreaanse concurrentie. De 4,5 meter lange Jaecoo J7 is een plug-in hybride (met stekker dus) en moet proberen om mensen aan te trekken die nu nog voor een Kia Sportage of Hyundai Tucson gaan.

Net als bij Kia, is V2L-techniek aan boord, zodat je je elektrische fietsen via de auto kunt opladen. Nog gekker wordt het als Jaecoo trots meldt dat je heel goed offroad kunt rijden met de J7. Dat avontuur matchen we toch niet helemaal met de havermelkelite uit de grote steden.

Jaecoo J7 specs

Over de prijs van de Jaecoo J7 zwijgen de Chinezen nog in alle talen. De PHEV-versie van de Kia Sportage kost 45.195 euro, dus het is verstandig als Jaecoo zijn J7 goedkoper prijst.

Qua specs weten we iets meer. De Jaecoo J7 PHEV heeft een 1,5-liter viercilinder turbomotor en een elektromotor. Samen zijn ze goed voor 350 pk en 525 Nm koppel. De Chinese presentatie die we kregen, was nogal onduidelijk, maar er lijkt een versie met voorwielaandrijving te komen en eentje met 4WD. De eerste doet de sprint van 0 naar 100 km/h in 8,5 seconden, voor de 4WD-versie geeft Jaecoo 6,1 seconden op.

De elektrische actieradius is 106 kilometer, en 85 kilometer voor de J7 4WD.



Wanneer komt Jaecoo naar Nederland?

In het eerste kwartaal van 2025 staat de Jaecoo J7 in de showroom. Er komen in elk geval 15 Nederlandse dealers waar je hem kunt kopen. Ook Omoda maakt dan zijn officiële debuut. We maakten al kennis met de Omoda E5, maar waren niet overtuigd van zijn kunnen. Het was op z’n best een middelmatige auto.

De Jaecoo J7 zal een tandje moeten bijzetten als het de Koreaanse modellen wil overtreffen.