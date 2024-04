Omoda E5 review: elektrische Volvo EX30-concurrent uit China is een beetje saai

Tests

Jawel, ook deze maand hebben we weer een nieuw Chinees merk dat Nederland wil veroveren met een elektrische auto. De Omoda E5 probeert Hyundai, Kia en Volvo de stuipen op het lijf te jagen. Opvallend is dat het design niet meer dan een bijrol speelt.

Wat valt op aan de Omoda E5?

Weer een nieuw merk, weer met alleen een elektrisch aanbod, en weer uit China. Omoda is onderdeel van het grote Chinese concern Chery. Het merk Omoda bestaat niet in China en werd speciaal voor de Europese markt bedacht. Ben je nieuwsgierig en klik je op omoda.nl, dan zie je geen auto’s, maar jurken en schoenen. Omoda is in Nederland een online kledingshop, maar heeft niets met de Chinese stekkerauto’s te maken.

In juni komt Omoda naar Nederland en België. Het merk gaat ‘gewoon’ auto’s verkopen via een twintigtal dealers. Eerst komt de E5, later dit jaar een grotere elektrische SUV.



Het rare is dat Chinese merken vrijwel allemaal in dezelfde overvolle autovijver vissen. Er is grote behoefte aan goedkope EV’s, maar geen Chinees merk levert ze. De Omoda E5 heeft geduchte concurrentie aan onder meer de Kia Niro, Hyundai Kona, MG Marvel R en Volvo EX30.

De vraag is dan ook wat Omoda onderscheidt van het enorme Chinese keuzemenu. Het antwoord is niet: met een onderscheidend design en een verpletterend lage prijs (zie vraag 4). Omoda denkt dat veel (jongere) gebruikers slimme en snelle hardware belangrijker vinden. Als je het portier opent, herkent de camera je en worden al je favoriete instellingen toegepast, van je mooiste muziek tot de stand van je stoel. Ook het opladen van je telefoon gaat snel; na 30 minuten draadloos laden is de helft van de batterij weer gevuld.

Uiterlijk is het X-vormige front typisch Omoda (al zie je zo’n vorm ook bij de Toyota Aygo X en bij een aantal Citroën-modellen, zoals de C5 X). De Chinezen zeggen dat het design geïnspireerd is op het ruimteschip van Star Trek. We zijn geen ‘trekkies’, maar zien ook na enig googlewerk niet wat het verband is.

Wat is goed aan de Omoda E5?

Zoals alle nieuwe Chinese auto’s waarmee we de laatste jaren rijden, is ook de 4,40 meter lange Omoda E5 niet op grote missers te betrappen. Het is een typische Chinees, en dus is het interieur wat inwisselbaar. Op het dashboard zitten twee grote schermen en de bestuurder heeft zicht op een head-up display. Vrijwel alle functies bedien je via het scherm in het midden. De hoge middentunnel is in een EV overbodig, maar zit er toch niet voor de sier. In andere landen (zoals België) komt ook een benzineversie van de E5 op de markt.

Vermogen heeft elke elektrische auto voldoende, ook in de E5 zitten we er niet om verlegen. De elektromotor van de E5 heeft 204 pk, sprint in 7,6 seconden naar 100 km/h en topt bij 172 km/h. Ook aan de afstemming van het onderstel merk je de Chinese wortels van de E5: die is een beetje zompig, maar eigenlijk best lekker. Drempels in een woonwijk vereffent hij net zo makkelijk als opeenvolgende hobbels op de snelweg.

One pedal driving kan nog niet met onze testauto, maar volgens Omoda heeft de E5 die in juni in de showroom staat deze mogelijkheid wel.

Wat kan beter aan de Omoda E5?

We hadden bij een nieuw Chinees merk gehoopt op meer frivoliteit; malle fratsen aan de buitenkant of binnen in de auto. Het enige wat ons nu opviel, was een draaiend airco-symbooltje. Net als de echte ventilatoren.

Kies je voor een schuifdak, dan beperkt dat de hoofdruimte voorin. Als je 1,90 meter bent of langer, zou je willen dat de stoel iets lager kon worden gezet. Verder komen we een Chinese ergernis tegen: voortdurend is er een camera op je gericht, die als je ook maar even je blik afwendt waarschuwt dat je ‘distracted for a long time’ bent.

De geluiden voor het overschrijden van de maximumsnelheid, de waarschuwing voor achteropkomend verkeer of de botswaarschuwing (die eveneens nogal snel in paniek zijn) kunnen wel uit. Al moet je dan wel even de menu’s in.

In de Sport-stand merk je – meer dan in andere EV’s - dat de voorwielen moeite hebben met het vele koppel dat vrijkomt. Je moet dus niet te enthousiast je rechtervoet gebruiken.

Verder zijn de specs allemaal doorsnee. Een elektromotor van 204 pk is zo’n beetje de standaard in dit segment, een actieradius van 430 kilometer ook. Zoals de E5 zich ook met snelladen (110 kW) en AC-laden bij de laadpaal op straat (11 KW) niet onderscheidt. Opladen van 30 naar 80 procent duurt 28 minuten, dat is gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied vrij traag. Het verbruik van 15,5 kWh/100 km is van hetzelfde laken een pak: keurig, maar niet hemelbestormend.

Wanneer komt de Omoda E5 naar Nederland en wat is de prijs?

In juni staat de Omoda E5 bij de dealer. De exacte prijs is nog niet bekend, maar Omoda wil al wel loslaten dat de prijs onder de 40.000 euro blijft. Dat is in elk geval ruim voldoende voor SEPP-subsidie. Dat moet ook wel, want de concurrenten zijn ook scherp geprijsd. Zo kost de Volvo EX30 36.795 euro en de Kia Niro 39.995 euro. De prijs van de Hyundai Kona is sinds begin april met 3000 euro verlaagd tot 36.990 euro.



Wat vind ikzelf van de Omoda E5?

We worden vriendelijk ontvangen bij het Europese hoofdkantoor in Amsterdam en de Omoda E5 steekt kwalitatief prima in elkaar. Maar hoe krijgt de Nederlandse en Vlaamse consument Omoda op de radar? We konden eigenlijk niets vinden waarmee het merk zich écht onderscheidt. Uiterlijk, laadsnelheid, actieradius en prijs: het is precies wat alle andere merken ook bieden en niets meer.

Misschien dat mensen die niets met auto’s hebben meer waarde hechten aan een goede geluidsinstallatie, een hoogwaardig scherm om YouTube-filmpjes te kijken en een snelle oplader voor de telefoon. In dat geval is de E5 het overwegen waard.