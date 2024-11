Dit Chinese merk gaat EV's met 1500 km range naar Nederland halen

Nieuws

De eerste auto’s van dit Chinese merk worden pas in het eerste kwartaal van 2025 in Nederland gelanceerd, maar Chery Automobile deelt nu al zijn ambitieuze batterijplannen voor 2026 en 2027.

Chery Automobile is het moederbedrijf van automerken Jaecoo en Omoda. Gaat er al een lampje branden? Vorige maand schreven we over de komst van de Jaecoo J5, de middelgrote SUV die Volvo XC40-rijders wil verleiden met zijn imposante waterval-grille. En onze test van de Omoda E5 staat al online.



1200 tot 1500 km en vanaf 2027 in Nederland

Nu deelt Chery zijn ambitieuze plannen voor drie nieuwe solid state-batterijen die definitief een eind maken aan actieradiusstress. De actieradius begint bij 1200 kilometer en gaat in de toekomst oplopen tot 1500 kilometer. En als zo’n batterij ein-de-lijk leeg is, kun je 400 kilometer opladen in 5 minuten tijd. Deze wonderbatterijen heten Kunpeng.

Nou is Chery niet de eerste autogigant die EV’s met een groot rijbereik belooft (Toyota pocht ook met 1200 km), maar de tijdspanne waarin dit moet gaan gebeuren is opmerkelijk. De eerste voertuigtests staan in de planning voor 2026 en de serieproductie start in 2027, waarmee ze dan ook voor de Nederlandse markt beschikbaar komen. Ambitieus hoor.



4 kilometer per kilogram

De Kunpeng-batterijen krijgen in eerste instantie een energiedichtheid van 400 Wh/kg, maar zullen volgend jaar al toenemen tot 600 Wh/kg. Dat zegt ons niet zoveel, dus we slaan aan het rekenen:

Volgens onze berekening kun je met 600 Wh ongeveer 4 kilometer rijden. Dus elke kilo aan accucellen geeft een elektrische auto 4 kilometer range. Als Chery een actieradius van 1200 kilometer wil halen, moet er voor 300 kilo aan batterijcellen in de auto zitten. Tel daar het gewicht van de metalen behuizing, de kabels en alle regelsystemen bij op en je zit aan circa 450 kilo. Dat is een gangbaar gewicht voor een accupakket.

Jaecoo en Omoda worden in het eerste kwartaal 2025 in Nederland gelanceerd. We blijven de batterijplannen van moederbedrijf Chery op de voet volgen.