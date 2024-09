China zit eigen automerken dwars met bevel om EV-kennis in huis te houden

Nieuws

Met de introductie van extra importtarieven op auto’s uit China hebben de EU en de Verenigde Staten een ware handelsoorlog ontketend. Met een nieuwe rigoureuze maatregel probeert China zijn eigen autoproducenten te beschermen, maar dat kan juist het omgekeerde effect hebben.



China heeft volgens Bloomberg Chinese autoproducenten opgeroepen om hun ‘belangrijkste EV-kennis’ in eigen land te houden. Dat deed het Chinese ministerie van Handel tijdens een bijeenkomst die het afgelopen zomer hield met de merken uit eigen land, waaronder BYD, SAIC (moederbedrijf MG) en Chery (moederbedrijf Omoda).

Ook wil China dat de desbetreffende automerken met de overheid en de lokale Chinese ambassade overleggen voor ze investeringen doen in een Europees land.

Chinese merken bouwen in Europa

De plannen zijn overduidelijk bedoeld om de Chinese knowhow op het gebied van EV’s te beschermen, zodat de concurrentie er niet mee vandoor gaat. Maar met deze maatregelen kan China de Chinese merken ook in de weg zitten. Veel fabrikanten uit de Aziatische grootmacht hebben momenteel immers plannen om ook auto's in Europa te bouwen. Op die manier willen ze de hoge importheffingen omzeilen.

Zo heeft BYD vergaande plannen voor de productie van auto’s in Hongarije en het investeert eveneens een miljard euro in een nieuwe fabriek in Turkije. Chery Motors past dezelfde strategie toe en wil auto’s bouwen in Barcelona. De instructies van de Chinese overheid om ‘belangrijke EV-kennis’ in eigen huis te houden, lijken een spaak in het wiel van die ambitieuze plannen. Overigens bouwt BYD al wel elektrische stadsbussen in Komaróm, een stadje in het noordwesten van Hongarije.



Knock-down kits

De Chinese overheid heeft hier een oplossing voor bedacht. Peking moedigt de Chinese autofabrikanten aan om zogenaamde ‘knock-down kits’ te exporteren naar hun buitenlandse fabrieken. Dit zijn kant-en-klare pakketten met onderdelen en componenten die in China worden geproduceerd en vervolgens naar het land worden gebracht waar de eindmontage in assemblagefabrieken plaatsvindt. Met deze wijze van produceren bestaat volgens de Chinezen blijkbaar minder risico op het 'weglekken' van cruciale technische kennis.