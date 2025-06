Rij in deze zeer complete EV voor 149 euro per maand

PARTNERBIJDRAGE

Een elektrische auto is aan de prijs, hoor je wel eens. Maar dat gaat niet altijd op. Sterker nog: als je ziet wat er allemaal op en aan de volgende EV zit, vraag je je af hoe het mogelijk is voor dit bedrag.

We laten je niet langer in het ongewisse: de elektrische auto die we bedoelen, is de nieuwe BYD DOLPHIN SURF. Als je die nog niet kent, is dat niet gek. De DOLPHIN SURF staat nog maar nét bij de dealer. Gloednieuw dus. Kakelvers.

De naam ‘Dolphin’ komt je misschien wel bekend voor. De DOLPHIN SURF is het kleine broertje, maar nog altijd ruim vanbinnen. Met een vanafprijs van 22.990 euro is het de goedkoopste EV van BYD. Deze autoreus verkoopt in Europa inmiddels meer elektrische auto’s dan Tesla (cijfers Jato Dynamics, april 2025).

Elektrisch rijden voor 149 euro per maand

De DOLPHIN SURF moet zijn plekje op de weg nog veroveren. En dus kan hij wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat steuntje is een superscherp maandbedrag van 149 euro. Dit is een financieringsactie met een gegarandeerde restwaarde. En anders dan bij een private lease-contract, word je na 48 maanden gewoon eigenaar van de auto.

Meer dan 20 rijassistentiesystemen

Voor dat geld krijg je een heel complete EV. Met een achteruitrijcamera, airconditioning en Hill Hold Control zodat je bij het wegrijden op een heuveltje niet eerst achteruit rolt. De lijst van rijassistentiesystemen is lang, het zijn er meer dan twintig. Ook voor adaptieve cruise control, rijstrook-assistentie en verkeersbordherkenning hoef je niets bij te betalen.

BYD DOLPHIN SURF: nergens op beknibbeld

Er moet toch ergens op beknibbeld zijn, horen we je denken. Dachten wij ook, maar nee. Zo is de DOLPHIN SURF ook uitgerust met een groot touchscreen van 10,1 inch. Dat kun je net als in andere BYD’s in een horizontale of verticale stand zetten. Met Apple CarPlay of Android Auto koppel je je telefoon aan dit scherm. Luister naar je lievelingsliedjes of een podcast op Spotify óf met DAB naar je favoriete radiozender; het kan allemaal.

Tot slot iets om rekening mee te houden: zoals zo vaak met voordeeltjes, is het actietarief van 149 euro per maand van tijdelijke aard. Profiteer vóór 30 juni 2025.

