Firefly is het zoveelste nieuwe automerk uit China. Het begint vooralsnog met één model. Na onze rij-impressie, kunnen we ons voorstellen dat Europese automerken de Firefly niet bepaald met open armen ontvangen.

Wat is opvallend aan de Firefly?

Eerst maar eens uitleggen wie of wat Firefly is. Het is een submerk van Nio. Dat merk zit aan de bovenkant van de markt; het goedkoopste model is de Nio ET5 en die kost al 50.000 euro. Dat is een bewuste keuze van Nio. Met Firefly is dat anders. Dit merk is speciaal voor Europa ontwikkeld. De prijs is lager (zie verderop in de tekst) en de doelgroep groter.

Waarom dan niet gewoon de naam Nio gebruiken? Nio wil premium blijven en liever niet gelinkt worden aan auto's in lagere prijssegmenten. Sterker nog: het komt met nóg een nieuw merk: Onvo. Dat gaat de strijd aan met Tesla. Want ook deze EV-pionier is niet zo premium als Nio - aldus het merk zelf.

Terug naar Firefly. Het enige model is de hier afgebeelde Firefly. Niet Firefly 01 of Firefly F1 om maar wat te noemen, maar heel simpel: Firefly. Als de auto een succes wordt en er volgen meer modellen, dan krijgt-ie alsnog een modelnaam.

De Firefly is een elektrische 5-deurs hatchback in het B-segment die klanten bij de Mini Cooper E en de Renault 5 wil wegsnoepen. En ook de elektrische Peugeot 208, Jeep Avenger en Opel Corsa moeten op hun tellen passen.

Wat is goed aan de Firefly (2025)?

We beginnen met het design. Dat blijft altijd een kwestie van smaak. Maar je moet toegeven dat Firefly zijn best heeft gedaan om met origineels te komen. De auto is in Europa ontworpen, speciaal voor de Europese consument.

De bedoeling was dat de Firefly in Europa zou blijven, maar bij Nio in China zijn ze zo enthousiast over het design dat de auto inmiddels ook daar te koop is.

Wij vinden de Firefly er aantrekkelijk uitzien. Hij is in ieder geval onderscheidend. Leuk gevonden zijn de kleine ronde koplampen en achterlichten, maar ook de brede C-stijl, een designkenmerk waar je sinds jaar en dag ook een Volkswagen Golf aan herkent.

De Firefly staat overigens op 18-inch lichtmetalen wielen. De kunststof covers zijn voor een betere stroomlijn, maar je kunt ze verwijderen. De gratis carrosseriekleur is lavendel. Wij zouden 700 euro extra uitgeven voor het stoerdere antractiet of zwart.

De Firefly heeft achterwielaandrijving en een multilink-achteras, meestal ingrediënten voor een heel fatsoenlijk weggedrag. Dat geldt ook voor de Firefly. De auto ligt goed op de weg, geeft een aangename duw in de rug zodra je het 'gaspedaal' vloert en stuurt heel vermakelijk, vooral in de sportstand.

Blij worden we ook van de ruimte. Voorin, maar ook achterin zit je heel behoorlijk met voldoende bewegingsvrijheid voor de benen, voeten en het hoofd. De wielbasis is met 2,62 m precies even groot als van een nieuwe Volkswagen Golf. Ook de bagageruimte is voor zijn klasse flink: 404 liter. De Renault 5 komt niet verder dan 326 liter.

Handig zijn de extra opbergruimtes onder de achterbank en de passagiersstoel. En dan is er ook nog een frunk van 92 liter. Daarin kun je veel meer kwijt dan alleen het laadsnoer. Na onze korte testrit van 62,5 kilometer over vooral provinciale wegen gaf de boordcomputer een heel keurig verbruik aan van 11,9 kWh/100 km.

Waar we ook blij van worden, is het centrale scherm, standaard met Apple CarPlay en Android Auto. De software is van Nio zelf en werkt aangenaam snel. De menustructuur is helder. Fijn is dat je alle vervelende waarschuwingspiepjes uit kunt zetten door op het scherm van boven naar beneden te swipen. Gelukkig draaft Firefly niet door met de digitalisering en zijn er zowaar ook echte knoppen te vinden, onder meer voor de audio.

Wat kan beter aan de Firefly?

Het is maar goed dat je die waarschuwingen snel het zwijgen kunt opleggen, want ze zijn bloedirritant. Maar dat gaat op voor meer nieuwe auto's. De spraakassistent heeft geen poppetje op het dashboard zoals bij Nio het geval is. Een overeenkomst is dat hij (of zij) nog geen Nederlands spreekt. Toen we naar Breukelen wilden navigeren, kregen we de route naar Brooklyn in New York voorgeschoteld. Dan maar met de hand.

Dan de batterij van de Firefly. Die heeft een capaciteit van 41,2 kWh. Daarmee bedraagt de actieradius 330 kilometer (WLTP). Daar houd je in de praktijk eerder 250 kilometer aan over. Dat is aan de krappe kant. Vooral omdat de Firefly vanwege zijn ruimte prima door kan gaan als enige auto van een (klein) gezin.

Hoe onderscheidend de Firefly aan de buitenkant ook is, vanbinnen is het nogal doorsnee. Een dashboard met een scherm in het midden, een klein instrumentarium en een stuur. Komt een beetje kaal en killig over, vooral in het zwart, al zijn de materialen keurig.

Dat de laadsnoer niet bij de prijs is inbegrepen, vinden we ronduit raar, wat Firefly ook zegt:

Wat is de prijs van de Firefly?

Firefly wil minimaal 29.900 euro voor zijn EV in het B-segment hebben. Om dat in perspectief te zetten, pakken we er een aantal concurrenten bij.

Een elektrische Opel Corsa met 51 kWh komt 405 kilometer ver (WLTP) en kost als Business Edition nagenoeg hetzelfde (29.999 euro). Qua vermogen wint de Opel, al zul je dat in de praktijk nauwelijks merken (156 vs. 143 pk).

De Peugeot e-208 kost 33.700 euro en heeft dezelfde aandrijflijn als de Corsa. Ook in dit geval heb je meer actieradius, namelijk 421 kilometer.

Jeep wil bijna 35.000 euro hebben voor eveneens 156 pk en 51 kWh, actieradius: 400 kilometer.

De 150 pk sterke Renault 5 heeft een batterij van 52 kWh en een actieradius van 410 kilometer. Die is met minimaal 32.990 euro wel duurder.

Voor een kleine 28 mille heb je bij Renault 5 een Vijfje met 120 pk en een range van 312 kilometer. Weet wel dat de ruimte achterin beperkter is dan bij de Firefly.

Om er een andere Chinese EV bij te halen: de BYD Dolphin Surf met 43 kWh en 322 kilometer actieradius begint bij al 24.990 euro. De bagageruimte is met 308 liter wel een stuk kleiner.

Kortom: de prijs van de Firefly is niet heel verkeerd, maar voor een Chinese nieuwkomer is-ie wellicht iets aan de optimistische kant - vanuit Firefly gekeken dan. Het merk zegt dan ook premium te zijn en als we de materialen in het interieur bekijken klopt dat ook wel. Alles voelt degelijk aan en ziet er mooi uit, net als bij grote broer Nio.

Wat vind ikzelf van de Firefly (2025)?

Het design vind ik in leuk en onderscheidend. De Firefly is ruim en de zitpositie is goed, op enigszins zachte stoelen maar met voldoende ondersteuning.

Waar ik mij normaal nog wel eens wil ergeren aan de nodeloos ingewikkelde menu's van multimedia, vind ik die van de Firefly overzichtelijk. Jammer dat de spraakassistent nog geen Nederlands spreekt.

Op de rijeigenschappen valt weinig aan te merken. Of eigenlijk niks. Het vermogen van 143 pk blijkt in de Nederlandse praktijk meer dan voldoende. Dat de Firefly met 1467 kg geen zwaargewicht is, pakt in dit geval gunstig uit.

De Firefly is de eerste compacte EV uit China waar ik hebberig van word. Als de actieradius minimaal 400 kilometer zou zijn, was ik om. Maar nu kies ik toch voor de 150 pk sterke Renault 5, ook al betekent dit even doorsparen.



Dat de Firefly ruimer is, is voor mij geen reden om alsnog voor de Chinese kant te kiezen. Maar wellicht zie jij dit anders. Dan heb je aan de Firefly beslist een goede auto. Al is het natuurlijk even afwachten of het merk het overleeft in de Europese jungle.

