Zo goed doen de Chinese automerken het - en toch moet BYD oppassen

Chinese automerken krijgen wereldwijd een steeds groter marktaandeel in handen. Maar welke fabrikanten verkopen het beste? Wij pakken de informatie van China EV DataTracker erbij.

Grootste Chinese automerk

Het zal niet als een verrassing komen dat BYD de grootste Chinese autoproducent wereldwijd is. In augustus leverde het merk maar liefst 371.501 auto’s af. Daarmee verkocht BYD 8,9 procent meer auto’s dan vorige maand, en 0,2 procent meer dan vorig jaar in augustus.

Over heel 2025 verkocht BYD tot nu toe 2.830.415 auto’s wereldwijd, een groei van 22,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze groei kunnen ze bij BYD niet op hun lauweren rusten, want de verkoopdoelstelling voor dit jaar staat op 5,5 miljoen auto’s. De Chinezen hebben dus nog vier maanden om bijna 2,7 miljoen auto’s te verkopen. Dat wordt pittig.

Gepaste afstand

De nummer 2 van de verkooplijst over augustus volgt op gepaste afstand en heeft ruim de helft minder auto’s verkocht dan BYD; 147.347 exemplaren om precies te zijn. Het gaat om Geely, bekend als het moederbedrijf van onder andere Volvo, Polestar, Lynk & Co en Zeekr.

Daarmee groeide de autoproducent 13,2 procent ten opzichte van juli, maar indrukwekkender is het groeipercentage ten opzichte van augustus vorig jaar: 95,2 procent. In de eerste acht maanden van dit jaar werden er wereldwijd 1.002.622 auto’s van Geely geregistreerd, maar liefst 120,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Flinke groei Leapmotor

SAIC, bij ons bekend als moederbedrijf van MG, verkocht 129.771 elektrische auto's - een stijging van 10,9 procent ten opzichte van juli.

Het aan Stellantis gelieerde Leapmotor verkocht 57.066 voertuigen, een stijging van 13,8 procent ten opzichte van juli en 88,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Over heel 2025 verkocht Leapmotor tot nu toe 328.859 voertuigen, een stijging van 136,4 procent ten opzichte van 2024.

Voor Leapmotor is dit de tweede keer dat het de grens van 50.000 verkochte voertuigen in een maand overschrijdt. Het is tevens de 28e opeenvolgende maand (sinds april 2023) dat Leapmotor een groei laat zien. Leapmotor streeft ernaar om in 2025 een verkoopdoelstelling van 500.000 eenheden te bereiken.

Andere bekende namen

Volkswagen-partner Xpeng verkocht 37.709 auto’s in augustus , 2,7 procent meer dan in juli en maar liefst 168,7 procent meer dan in augustus 2024. De groei over het hele jaar is nog indrukwekkender: 251,8 procent. Dit jaar werden er 271.615 Xpengs op kenteken gezet.

Tot slot de Nio Group. Zij verkochten 31.305 voertuigen in augustus 2025, een stijging van 55,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is niet aan Nio zelf te danken, aangezien het merk met 10.525 verkochte auto’s zelf juist 50,4 procent minder auto’s verkocht dan een jaar eerder.

Het was Nio's submerk Onvo dat flink groeide - het verkocht 16.434 exemplaren, een groei van 175 procent ten opzichte van juli. Ook budgetmerk Firefly deed het goed met 4.346 verkochte exemplaren, een stijging van 83,7 procent ten opzichte van juli.