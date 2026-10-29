EV opladen in 5 minuten kan vanaf vandaag in Nederland

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Het eerste Nederlandse Flash Charging-station van BYD is vandaag onthuld. Hier zagen we hoe een geschikte auto in vijf minuten van 10 naar 70 procent wordt geladen.

Respect voor BYD: het merk maakt opladen net zo eenvoudig en snel als tanken. Met een laadtijd van 5 minuten (10 tot 70 procent) leggen ze lat lekker hoog voor andere merken (vooral Duitse fabrikanten lijken gevoelig voor een schop onder de techniekkont) en bezorgen EV-twijfelaars gemoedsrust. Tegenwoordig duurt snelladen ongeveer een halfuur en daar moet je omheen plannen, terwijl je onderweg altijd wel tijd hebt voor een minipauze van 5 minuten.

Techniek van auto en laadstation

Zo snel opladen vraagt wel het nodige van de techniek: van de auto én het laadstation. Het nieuwe Flash Charging-station in Hoofddorp (bij het hoofdkantoor van BYD) heeft bijna geen bovengrens. Het gaat tot 1500 kW en er is nog geen auto die daarom vraagt. De auto moet beschikken over een tweede generatie Blade Battery van BYD. De Denza Z9GT die later dit jaar in Nederland leverbaar wordt, heeft zo’n batterij. BYD lepelt hem zelf in de nieuwe Atto 8; een grote SUV die begin 2027 naar ons land komt. En later ook in andere modellen die betaalbaarder zijn.

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‘5 klaar. 9 vol. In de kou 3 erbij.’

Denza is het luxemerk van BYD en de Z9GT die je op de hoofdfoto ziet, is een indrukwekkende machine. Hij heeft 1156 pk, gaat 270 km/h en heeft een Blade Battery 2.0 van 122,5 kWh! De grootte van de batterij maakt de snellaadtijden extra indrukwekkend: 10 tot 70 procent in 5 minuten en helemaal tot 97 procent in 9 minuten.

Bij BYD hebben ze zelfs een soort slogan bedacht voor Flash Charging: ‘5 klaar. 9 vol. In de kou 3 erbij.’ Dat laatste slaat op de laadtijd in de vrieskou: van 20 tot 97 procent in 12 minuten. De slogan doet ons denken aan het Nederlandse rijmpje van een bekende snoepgigant: ‘Haribo maakt kinderen blij, volwassenen horen ook daarbij.’

70 Flash Charging Stations in Nederland

Hoe nu verder? Afwachten. We hebben vandaag gezien hoe de Denza Z9GT oplaadt in recordtijd, dus het bewijs is geleverd: de techniek werkt. Nu is het wachten op de laadstations en de auto’s met de benodigde batterij.

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BYD maakt er geen geheim van dat er veel geld is vrijgemaakt voor de uitrol van het laadnetwerk. Eind 2027 staan er 70 Flash Charging Stations in Nederland en 3000 (!) locaties in heel Europa. Tegelijkertijd wordt de tweede generatie Blade Battery in meer modellen toegepast. Dat is nodig ook, want de Denza Z9GT is behalve indrukwekkend ook peperduur: vanaf 117.190 euro.