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Dit Chinese merk wil niet alleen Volkswagen, maar ook Mercedes vermorzelen

Jaap Peters
Door Jaap Peters
BYD

Gaat BYD nu ook al klanten afsnoepen van Mercedes en BMW? Het merk komt met een elektrische sedan in S-klasse formaat, de Da Han. 

BYD kennen we vooral van kleine stekkerauto’s en middelgrote SUV’s. Maar nu komen de Chinezen ineens met een soort Mercedes S-klasse. Of eigenlijk meer een EQS, want de auto is elektrisch. 

Geheel in Chinese traditie is de naam weer vreemd voor ons Europeanen: Da Han. De actieradius van 1008 kilometer is indrukwekkend, maar dit is wel volgens de Chinese meetmethode. Het kan zomaar dat-ie bij onze WLTP-test niet verder komt dan 750 kilometer.

BYD werkt met series, waaronder dan weer verschillende modellen worden geplaatst. Zo kennen we de Dolphin-reeks (Dolphin Surf, Dolphin en Dolphin-G)- en de Seal-serie (Seal, Seal 6, Seal U, Sealion). De Da Han valt binnen de Dynastie-serie. De auto levert vermogens tot 764 pk en heeft een enorme batterij van 102,3 kWh. De naam wordt ook wel vertaald als BYD Great Han.

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Kleiner dan verlengde S-klasse

De BYD Da Han is een lel van een auto, met zijn lengte van 5256 mm. Daarmee is-ie langer dan de Mercedes S-klasse. Verder is-ie 1999 mm breed en 1510 mm hoog. De wielbasis bedraagt 3130 mm. Toch lijkt zelfs BYD respect te hebben voor Mercedes, want een verlengde S-klasse is nog altijd 4,8 cm langer. 

De actieradius die we eerder noemden, geldt voor het achterwielaangedreven instapmodel met 496 pk. De vierwielaangedreven topversie beschikt over twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 764 pk en een actieradius van 880 kilometer. Ook dit is gemeten volgens de soepele Chinese methode.

BYD
BYD
BYD

Ook als PHEV

Zoals het BYD betaamt, komt er ook een plug-in hybride van de Da Han. Deze versie combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor met een 268 pk sterke elektromotor. De benzinemotor mag dan bescheiden zijn, de batterij is dat niet. Dankzij een LFP-accu van 54,5 kWh (!) kan de plug-in hybride 470 kilometer volledig elektrisch rijden. Ook hier gaat het weer om de Chinese methode, met zijn relaxte keurmeesters. 

Komt de BYD Da Han naar Europa?

Er zijn alleen foto’s van het uiterlijk vrijgegeven, we weten dus niet hoe bont BYD het gaat maken met grote schermen op het dashboard. Of de Da Han ook naar Europa komt, weten we evenmin. Mocht-ie in eigen land niet aanslaan, dan achten we de kans groot dat-ie hier voor een zacht prijsje in de showroom komt. 

Misschien is het een fijne dienstauto voor Péter Szijjártó, de nieuwe zeer omstreden Hongaarse BYD-topman, die zijn liefde voor Rusland niet onder stoelen of banken steekt …

Lees ook Waarom het over en uit is voor de Mercedes S-klasse - test tegen Mercedes EQS Waarom het over en uit is voor de Mercedes S-klasse - test tegen Mercedes EQS
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Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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