BYD valt Japanse automerken aan waar het keihard pijn doet

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BYD waagt een nieuwe poging om voet aan de grond te krijgen in Japan. Het Chinese automerk lanceert deze week de Racco, een elektrische kei-car die het moet opnemen tegen de gevestigde Japanse orde.

Kei-cars zijn heilig in Japan

Kei-cars zijn piepkleine, fiscaal voordelige autootjes die in Japan al decennia domein zijn van binnenlandse merken als Suzuki, Daihatsu, Honda en Nissan. Het segment is enorm: zo'n 40 procent van alle nieuwverkopen in Japan bestaat uit deze compacte modellen. Voor een buitenlands merk is het dan ook geen gemakkelijke markt om binnen te dringen.

BYD verkoopt sinds 2023 al personenauto's in Japan, maar wist tot eind 2025 slechts ruim 7400 exemplaren te slijten. Met de Racco hoopt het merk die tegenvallende cijfers om te buigen.

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Scherpe prijs, beperkte actieradius

De instapversie van de Racco kost na belasting en subsidie omgerekend minder dan 2 miljoen yen, zo'n 11.400 euro. Daarmee komt de auto in de buurt van de Nissan Sakura, tot nu toe de bestverkochte elektrische kei-auto van Japan. Vóór subsidie is de Racco zelfs goedkoper, al krijgt de Sakura een groter subsidiebedrag, waardoor die uiteindelijk toch als voordeligste optie overblijft.

De actieradius van de Racco is met 210 kilometer bescheiden, maar past bij het gebruik waarvoor kei-auto's doorgaans bedoeld zijn: korte ritjes in de stad.

BYD wil voet tussen de deur in Japan

Een analist van beleggingsonderneming Tachibana Securities liet weten dat het BYD vermoedelijk niet in de eerste plaats om winst gaat met de Racco. Vermoed wordt dat BYD met dit model vooral voet aan de grond wil krijgen op de Japanse markt. Het merk zelf mikt op 10.000 bestellingen voor de Racco aan het einde van 2026. Dat klinkt ambitieus gezien de eerdere verkoopcijfers in Japan, maar is nog altijd minder dan 1 procent van de Japanse kei-markt, waarin vorig jaar ruim 1,67 miljoen exemplaren over de toonbank gingen.

Groeiende concurrentie voor Japanse merken

De lancering onderstreept een bredere verschuiving: Chinese automerken zetten Japanse rivalen steeds meer onder druk. Dat geldt niet alleen op markten als Europa en China, waar BYD en andere Chinese spelers al jaren terrein winnen, maar nu dus ook op hun eigen thuismarkt. Of de Racco daadwerkelijk een deuk kan slaan in het Japanse kei-autosegment, moet nog blijken.