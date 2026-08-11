Autoverkopen: BYD blijft wereldwijd stijgen, maar heeft ook gigantische zorgen

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Met BYD als grote roerganger en ondanks importtarieven in de VS en Europa, verkopen de Chinese automerken wereldwijd steeds beter.

Wie nog steeds een beetje bang is voor alles wat uit China komt, kan zonder hartverzakking de top 3 bekijken. Daar blijft alles vertrouwd. Toyota blijft met een aandeel van 11 procent de onbetwiste globale marktleider, gevolgd door Volkswagen met 8,1 procent en Hyundai-Kia met 7,6 procent.

BYD staat hoog, maar er zijn zorgen

Toch rukken de Chinezen ook in de wereldwijde lijstjes op, met BYD als grote roerganger. Het concern staat op de zesde plaats. Sinds 2016 steeg het marktaandeel van slechts 0,6 procent naar een indrukwekkende 4,8 procent nu.

Al is het ook bij BYD niet allemaal koek en ei; vorig jaar lag het marktaandeel op 5,4 procent. Het was groot nieuws dat het ooit zo machtige Ford door BYD was ingehaald. Maar in China zijn de autoverkopen compleet ingestort. In zijn thuismarkt zag BYD de verkopen met maar liefst 45,9 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2025, tot 795.169 auto’s. De groei in het buitenland kan de binnenlandse verliezen dus niet compenseren.

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Volvo wordt niet als Chinees gezien

Ook op de zevende plaats staat een Chinees concern: Geely Holding Group, met onder meer Geely, Volvo, Lotus, Polestar en Zeekr. Het wereldwijde marktaandeel ligt met 4,6 procent maar iets onder dat van BYD. Met het Zweedse Volvo in het portfolio, lijkt Geely minder last te hebben van anti-Chinese sentimenten.

Chery timmert flink aan de weg, met merken als Omoda en Jaecoo. Het bedrijf staat negende in de wereldwijde top 10 en heeft hetzelfde aandeel in de wereldwijde verkopen als Ford: 4,1 procent. Langzamerhand gaat de autokoper dus overstag, ondanks importheffingen in de Verenigde Staten en Europa. ‘Veel voor weinig’ is nu eenmaal een sterk verkoopargument.

De toestand in Europa

In Europa groeit het marktaandeel van de Chinese merken ook flink, maar in het ene land gaat het sneller dan in het andere. Het Verenigd Koninkrijk gaat massaal overstag en koopt MG’s en Jaecoo’s alsof het goeie ouwe Austins of Morrissen zijn. MG staat zevende (jan-juli 2026), en laat Opel (Vauxhall), Skoda en Toyota achter zich.

In Duitsland blijft Volkswagen oppermachtig. Tot en met juli 2026 werden 321.750 VW's geregistreerd. Het eerste Chinese merk is BYD op de zeventiende plek, met 31.492 registraties. Ook in Nederland is BYD het meest succesvolle Chinese merk. Het staat 15e, met 4392 registraties. Nummer 1 Kia zette 19.608 auto’s op kenteken.