Nieuwe Chinese EV zet BMW en Mercedes voor schut met bizarre cijfers

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BMW en Mercedes hebben grote stappen gezet met de i3 en elektrische C-klasse. Maar nu al komt een nieuwe Chinese EV het feestje verpesten. BYD presenteert de Da Han EV, die indruk maakt met zijn stroomlijn en extreem snelle laadtijden. Voor de prijs van een halve C-klasse.

De BYD Da Han EV wordt op 13 oktober officieel gelanceerd in China en komt boven de huidige Han te staan. De achterwielaangedreven versie krijgt een 102,3 kWh grote Blade Battery, 503 pk en een actieradius van 1008 kilometer volgens de Chinese CLTC-meetcyclus. De voorverkoopprijzen lopen uiteen van omgerekend 33.000 tot 40.000 euro.

Bijna 200 kilometer eraf

Die 1008 kilometer moet je wel met een korrel zout nemen. De CLTC is optimistischer dan de WLTP-norm die we in Eurpa hanteren. Omgerekend komt de Da Han naar schatting uit op ongeveer 820 kilometer WLTP. De vierwielaangedreven versie met 775 pk moet het doen met ongeveer 715 kilometer WLTP.

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Daarmee komt de Chinees opvallend dicht in de buurt van de nieuwste elektrische BMW i3. De i3 50 xDrive haalt maximaal 912 kilometer WLTP. En Mercedes was bij de introductie heel trots op de actieradius van de elektrische C-klasse, maar tegenover het bereik van de i3 en de achterwielaangedreven Da Han EV steekt de 761 kilometer van de C 400 4Matic een beetje schraal af.

BYD verslaat BMW en Mercedes op stroomlijn

As het gaat om stroomlijn, maakt de Da Han EV de gloednieuwe i3 en de elektrische Mercedes C-klasse ook het leven zuur. Het zal ons niet verbazen als de directies van BMW en Mercedes hun ingenieurs terugsturen naar de tekentafel en de windtunnel. BYD claimt voor het nieuwe model een Cw-waarde van 0,197, tegen 0,21 voor de BMW en 0,22 voor de Mercedes. De BYD zit zelfs nog onder de waarde van de Mercedes EQS (0,20).

Oorwassing bij het snelladen

Nog pijnlijker wordt het als we kijken naar het snellaadvermogen. BYD claimt dat de Da Han EV met 640 kW kan DC-laden. Bij een geschikte laadzuil zou het daarmee slechts negen minuten kosten om van 10 naar 97 (!) procent te gaan.

Dat is aanzienlijk sneller dan de 21 minuten van de BMW i3 en de 22 minuten van de Mercedes C-klasse. En dan zit het Duitse tweetal niet op 97, maar 'slechts' 80 procent. Maar goed, als je dat inderdaad wilt halen met de BYD, moet er wel een laadstation zijn voor dat zijn extreme snellaadvermogen. Momenteel kun je in Nederland op een enkele plek nog 'maar' met maximaal 600 kW laden.

Limousine voor de prijs van een middenklasser

Ook qua efficiëntie maakt BYD indruk. De achterwielaangedreven Da Han verbruikt volgens CLTC 11,5 kWh/100 km. Omgerekend naar een vergelijkbare WLTP-inschatting komt dat uit op ongeveer 14,1 kWh/100 km. Daarmee zit de Chinees op grofweg hetzelfde niveau als de BMW i3.

En dan te bedenken dat de 5,26 meter lange BYD-limousine op het gebied van lengte, luxe, vermogen en gewicht dichter bij de Mercedes EQS en de BMW i7 staat dan bij de C-klasse en i3. Luchtvering, een extreem luxe interieur en achterwielbesturing zijn bijvoorbeeld standaard.

Of en wanneer de BYD Da Han EV naar Europa komt, is nog onduidelijk. Als dat het wel het geval is, en BYD weet de prijs hier onder de 65 mille te houden, dan mogen BMW en Mercedes zich oprecht zorgen gaan maken.