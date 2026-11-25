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Al in 2023 vertelde Mercedes heel voorzichtig dat er een kleine Mercedes G-klasse in de pijplijn zat. Het zou zomaar kunnen dat-ie in 2027 onthuld wordt. Mercedes heeft zich in de tussentijd wel drie keer achter de oren gekrabd over de aandrijflijn.

Een auto om naar uit te kijken: naar verwachting verschijnt in 2027 een kleinere G-klasse, met als werktitel ‘Baby-G’. We gaan uit van een lengte van zo’n 4,5 meter. Mercedes kondigde de komst van de kleine G al aan op de IAA van München in 2023. Destijds werd nog gemikt op 2026, maar op de IAA van 2025 gaf Mercedes pas de eerste concrete details vrij. Inmiddels heeft onze spionagefotograaf in Duitsland opnieuw een prototype gespot, ditmaal in de eerste sneeuw van de winter.

Met ladderchassis?

Bij de kleine G-klasse ligt de nadruk veel meer op terreincapaciteiten dan bij de GLB. Volgens ingewijden krijgt de Baby-G daarom een eigen platform dat speciaal voor deze auto wordt ontwikkeld. Of dat ook een ouderwetsch ladderchassis wordt, zoals het gerucht gaat, is nog de vraag.

Het herkenbare hoekige G-silhouet is op de foto’s al goed te zien. Mercedes-hoofdontwerper Gorden Wagener sprak in een Engels autoblad van een ‘licht gemoderniseerde’ G, met scherpere lijnen en een wat jeugdigere lichtsignatuur. Het reservewiel blijft gewoon achterop zitten.

Niet alleen als EV, ook met benzinemotor

De foto’s bevestigen de komst van een volledig elektrische Baby-G. We gaan ervan uit dat Mercedes daarvoor techniek uit de GLB gebruikt. Mogelijk krijgt de elektrische versie gezelschap van een uiterlijk identieke hybride met de 1,5-liter viercilinder benzinemotor uit diezelfde Mercedes GLB. Aanvankelijk zou de kleine G alleen als elektrische auto op de markt komen. Maar bij de grote G-klasse is die combi tot nu toe geen succes.

Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt overweegt Mercedes inmiddels ook een versie met verbrandingsmotor, omdat de verkoop van de grote elektrische G-klasse tegenvalt. Officieel heeft Mercedes daar nog niets over losgelaten.

Ook bij de grote G-klasse is er nieuws. Die krijgt er een open uitvoering bij, de Mercedes-AMG G 63 Cabrio. Voor die auto zijn de Verenigde Staten als eerste aan de beurt. De Europese marktintroductie volgt daarna. Voor de Baby-G houden we het voorlopig op 2027.