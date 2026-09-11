Als het aan Mercedes ligt, kan jouw volgende auto zwemmen

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Een rivier oversteken zonder brug of veerpont? Mercedes onderzoekt een wel heel bijzondere oplossing. De Duitse fabrikant heeft patent aangevraagd op een SUV die niet alleen door diep water kan waden, maar er daadwerkelijk op kan drijven en varen.

Voor terreinwagens is water geen onbekend terrein. Een hoge waaddiepte bepaalt hoe diep een auto door een rivier of plas kan rijden zonder dat vitale onderdelen in de problemen komen. Mercedes wil die grens echter verleggen: in plaats van door het water te rijden, moet de SUV er in bepaalde situaties gewoon óp blijven drijven. Het gaat voorlopig uitsluitend om een patent. Een productieauto is dus allerminst zeker.

Opblaasbare drijvers in de wielkasten

De opvallendste vondst zit in de wielkasten. Mercedes beschrijft afzonderlijke drijvers van schuim of opblaasbaar materiaal die de SUV voldoende drijfvermogen moeten geven. Daarmee blijft de onderkant van de auto grotendeels vrij, zodat de bodemvrijheid op het land niet wordt opgeofferd.

De drijvers kunnen worden opgeblazen met de luchtcompressor die normaal voor de banden wordt gebruikt. Wanneer ze niet nodig zijn, kunnen ze worden opgeborgen, onder meer op de plek van het reservewiel. Elke drijver kan afzonderlijk worden aangestuurd. Dat maakt het mogelijk om de auto op het water in balans te houden wanneer de belading niet gelijkmatig is verdeeld. Ook een sterke stroming kan zo worden gecompenseerd.

Wielen worden roer

Maar drijven is slechts de helft van het verhaal. Mercedes heeft ook bedacht hoe de SUV op het water moet worden bestuurd. De wielen blijven draaien zodra de auto drijft en krijgen daarbij een andere functie: ze gaan zich gedragen als roeren. Via het adaptieve onderstel kan de hoek van de wielen worden aangepast, terwijl de aandrijving de wielen laat draaien. Zo moet de SUV zichzelf door het water kunnen voortbewegen en tegelijkertijd van richting kunnen veranderen.

Vooral elektrische aandrijving leent zich goed voor het idee. De aandrijfkracht kan per wiel afzonderlijk worden geregeld, zodat de auto ook bij stroming en ongelijke weerstand bestuurbaar blijft. Bij het verlaten van het water kan vervolgens alleen kracht worden gestuurd naar de wielen die al contact met de bodem hebben. Sensoren rondom de auto moeten ondertussen in de gaten houden hoe de SUV in het water ligt en wanneer bijsturen noodzakelijk is.

Mercedes G 580 als kanshebber?

Het patent werd op 9 september 2026 ingediend bij het Duitse merken- en patentbureau onder nummer 10 2026 127 610.5. Als uitvinder wordt Jörg Kneip genoemd, met Mercedes-Benz Group AG als aanvrager. Een voor de hand liggende kandidaat voor dergelijke techniek zou de elektrische G 580 kunnen zijn. Die beschikt immers al over vier afzonderlijk aangestuurde elektromotoren. Dat maakt individuele wielaandrijving relatief eenvoudig.

Toch moeten we een flinke slag om de arm houden. Autofabrikanten patenteren voortdurend ideeën die uiteindelijk nooit in productie gaan. Mercedes heeft dus nog géén zwemmende G-Klasse aangekondigd.