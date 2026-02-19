De Suzuki Jimny krijgt een grote broer van … Mercedes

Nieuws

De huidige Suzuki Jimny wordt weleens gekscherend ‘mini-G-klasse’ genoemd. Dat de Jimny een grote broer met sterallures krijgt, is al langer bekend. Deze spionagefoto’s onderstrepen dat-ie niet lang meer op zich laat wachten.

De Mercedes ‘Mini G’ werd al in 2023 aangekondigd en we spotten hem eind 2025 voor het eerst in camouflagepak. Dat er nu ook een prototype tijdens wintertests rond de poolcirkel opduikt, maakt duidelijk dat het project steeds concretere vormen aanneemt. Al lijkt de marktintroductie later te komen dan oorspronkelijk gepland.

Mini G-klasse vanaf 2027 te koop

Tijdens de IAA in München in 2023 maakte Mercedes bekend dat het gamma zou worden uitgebreid met een kleine Mercedes G-klasse. Die zou aanvankelijk al in 2026 als volledig elektrische variant op de markt komen.

Inmiddels lijkt die planning niet haalbaar. Pas op de IAA van 2025 gaf Mercedes meer details vrij en daarom lijkt een marktintroductie in 2027 meer voor de hand te liggen.

Nieuw platform

Opvallend is dat de Mercedes Mini G geen ingekort bestaand platform krijgt, zoals eerder werd gedacht. Volgens ingewijden staat de compacte terreinwagen op een volledig nieuwe, speciaal voor dit model ontwikkelde basis. Daarmee wil Mercedes de iconische uitstraling en terreinvaardigheden van de G-klasse behouden, maar in een compacter formaat.

Hoe groot wordt de kleine G-klasse?

Zoals een Suzuki Ignis Allgrip dus, maar dan een slagje groter, hoogwaardiger en moderner. Over de afmetingen gesproken: de Suzuki Jimny is slechts 3,85 meter lang en de huidige Mercedes G-klasse meet van bumper tot bumper ongeveer 4,70 meter.

We verwachten dat de kleine G-klasse (g-klasse?) daar ergens tussenin gaat zitten. Dat zou betekenen dat-ie pakweg 4,30 meter lang wordt - ietsje compacter dan de nieuwe Volkswagen T-Roc.

Als EV én met verbrandingsmotor

Over de aandrijflijnen heeft Mercedes officieel nog niets bevestigd. Oorspronkelijk was het plan om de kleinere G uitsluitend als elektrische auto te leveren. De tegenvallende verkoopcijfers van de elektrische G-klasse – behalve in Nederland dan - zouden er echter voor zorgen dat dat besluit opnieuw wordt bekeken.

Volgens Duitse media overweegt Mercedes om de Mini G ook met een verbrandingsmotor aan te bieden, met een vrijwel identiek uiterlijk. Naar het voorbeeld van z'n grote broer, dus.

Hoekig design blijft

Ook met zijn design blijft de Mini G-klasse trouw aan zijn grote voorbeeld. Mercedes-designdirecteur Gorden Wagener spreekt van een licht gemoderniseerde interpretatie. Reken dus op het bekende hoekige silhouet met de rechte, lage voorruit, korte overhangen en het kenmerkende reservewiel op de achterdeur.

Wel krijgt het model strakkere lijnen en een modernere lichtsignatuur, zodat hij beter aansluit bij de huidige designtaal van Mercedes. De grille met een miljoenmiljard sterretjes kan dan haast niet uitblijven ...

Komt de mini-G-klasse ook naar Nederland?

Met de Mini G mikt Mercedes op een breder publiek dat wel de uitstraling van een G-klasse wil, maar niet per se het formaat of de prijs van het origineel. Of de compacte G-klasse ook naar Nederland komt, is nog niet bevestigd. Gezien de populariteit van premium SUV’s in dit segment ligt dat wel voor de hand.