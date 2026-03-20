Audi komt na 60 jaar eindelijk weer met een auto die vies mag worden

Zeg Audi en het eerste wat in je opkomt zijn Quattro, bumperklevers en defecte richtingaanwijzers - maar géén grote, brute 4x4 terreinwagen. Dat gaat binnenkort mogelijk veranderen, want het Duitse merk zou wel eens met een auto kunnen komen die concurreert met de Land Rover Defender en de Mercedes G-Klasse.

Momenteel bereidt Audi de introductie van vlaggenschip Q9 – een joekel van een luxe SUV – voor, maar toen CEO Gernot Döllner onlangs de vraag kreeg of er nog iets stoerders in de pijplijn zat, antwoordde hij niet ontkennend.

Voor het ontwerp van zo’n Tonka-Audi heeft het merk precies de goede man in huis, want Massimo Frascella, sinds 2024 hoofd design bij Audi, tekende in zijn vorige baan bij JLR onder andere de Discovery, Range Rover en de Defender. Met zijn brutalistisch vormgegeven Audi Concept C gaf hij zijn visitekaartje af en toonde hij een designrichting die zich uitstekend leent voor een stoere 4x4.

Tip De ruime Volkswagen ID.7 Tourer Met de 100% elektrische ID.7 Tourer rij je ongekend ontspannen naar de zaak én op vakantie. Private Lease nu al vanaf € 559 p/m. Ontdek 'm nu

Eerdere Audi offroad (met kanon)



De laatste keer dat Audi zo’n type auto bouwde viel het merk nog onder Auto Union en heette deze heuse terreinwagen DKW Munga. Dit rudimentaire karretje was voornamelijk bedoeld voor militaire doeleinden, maar je mocht deze als particulier ook bestellen. Je kon er zelfs een kanon met terugstootloze vuurmond op schroeven, maar die stond niet in de optielijst voor burgermodellen. De DKW Munga werd gebouwd van 1956 tot en met 1968. Opvolger Volkswagen Iltis zou later de basis leggen voor het huidige Quattro van Audi.

Ook de Nederlandse krijgsmacht was klant en nam vanaf 1962 2100 Munga’s af. Helaas was de auto niet echt bestand tegen de combinatie van vocht en zuurstof – ze roestten nogal – en liepen de zuigers van de tweetakt-motoren liever vast in de cilinders dan dat ze er pk’s uitpersten. Vanaf 1970 werd de Munga dan ook versneld via Domeinen afgevoerd en tijdelijk vervangen door stokoude Jeeps.



Wordt Audi's Defender-kloon elektrisch?

Met de huidige line-up van Audi kun je je niet voorstellen dat ze in Ingolstadt ooit corroderende tweetakt rotzooi bouwden, maar het is tegelijkertijd best gek dat een merk dat zoveel ervaring heeft met vierwielaandrijving (quattro) nooit meer een serieus offroadvoertuig heeft ontwikkeld.

Qua techniek is er nog niets officieel bekendgemaakt, het betreft niet ontkende geruchten. Er wordt gerept over EV, maar bij Audi zijn ze vast niet blind voor het genadeloos floppen van de elektrische Mercedes G-klasse. We hopen stilletjes dat Audi bij de ontwikkeling ook naar BMW kijkt; hun nieuwe en magistrale iX3 Neue Klasse kan zelf afstand houden én richting aangeven.