Deze nieuwe Audi staat op kenteken, maar je kunt ‘m niet kopen

De Audi Concept C is geen gewone showauto. De elektrische sportwagen is daadwerkelijk op kenteken gezet en rijdt gewoon rond. Toch kun je 'm niet kopen. Nog niet ...

Audi heeft zijn nieuwste conceptcar klaargemaakt voor de openbare weg. De Concept C kreeg richtingaanwijzers, ruitenwissers en een claxon, zodat hij aan alle eisen voldoet voor een kenteken. Daarmee is hij een uitzondering, want de meeste studiemodellen komen niet verder dan een beursvloer of museumzaal.

Meer dan een showstuk

De Concept C kan zich wél zelfstandig voortbewegen, en niet onverdienstelijk. De elektrische roadster heeft een achterin geplaatste elektromotor die de achterwielen aandrijft. Het studiemodel haalt zo’n 145 km/h, waar veel conceptcars bj gebrek aan een werkende aandrijflijn naar en van hun plek geduwd moeten worden. Het onderstreept dat dit niet zomaar een schaalmodel op wielen is, maar een voorproefje van een echte productieauto.

Vooruitblik op 2027

De productieversie van de elektrische sportwagen wordt in 2027 verwacht. Audi zegt dat het design van het uiteindelijke model voor 87 procent overeen zal komen met dat van de Concept C. Ook de elektrisch bediende hardtop blijft behouden, een gesloten coupé komt er niet.

Bekende familie

De auto deelt zijn techniek met andere sportieve EV’s binnen de Volkswagen Groep, waaronder mogelijk de toekomstige elektrische Porsche Boxster en Cayman. De accu is achter de stoelen geplaatst, wat zorgt voor een gewichtsverdeling à la klassieke sportwagen met middenmotor.

Hoe graag je de Concept C ook zou willen hebben, de auto is niet te koop en zal dat ook niet worden. Maar als Audi zijn belofte over het design van het productiemodel waarmaakt, komt de straatversie straks in elk geval héél dicht in de buurt. Dat de Concept C écht rijdt, maakt de voorbode van Audi’s nieuwe elektrische sportwagen alleen maar geloofwaardiger.