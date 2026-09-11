Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 37 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we blij werden van de nieuwe Audi A2 en waarin bleek dat het hoge tempo waarin Chinese fabrikanten hun auto's ontwikkelen niet alleen maar voordelen kent. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.





Top - nieuwe Audi A2 maakt mensen blij

We waren exclusief bij de officiële onthulling van de elektrische Audi A2 E-Tron en kwamen terug met allemaal spannende getallen. En met een goed humeur, want het design is wunderbar. Waag het echter niet om hem de verlate opvolger van de miskende oude A2 te noemen.

Top - test Volkswagen ID. Polo brengt optimisme over Europese auto-industrie terug

Het lijkt wel of het bij Volkswagen heel lang duurde voordat de liefde voor EV’s opbloeide. Maar met de ID. Polo lijkt alles goed te komen tussen Volkswagen en de stekkers.

Top - deze Volvo bewijst dat auto's nog steeds heel lang meekunnen

De meeste auto's zijn na een jaar of acht wel aan het eind van hun levenscyclus, maar niet bij Volvo. Dat bewijzen ook de Volvo XC40 en EX40; dit model gaat al bijna 10 jaar mee, en dat vindt Volvo nog lang niet genoeg. Tijd voor wéér een facelift - en een lagere prijs.

Flop - Accugigant waarschuwt voor batterijproblemen Chinese EV's

De Chinese auto-industrie heeft in 2026 al 600 nieuwe automodellen geïntroduceerd. Die enorme snelheid heeft een keerzijde: de kwaliteit van accu's komt onder druk te staan. Dat zegt nota bene de topman van de grootste batterijproducent ter wereld.

Flop - Oplichters proberen je met valse CJIB-mail geld afhandig te maken

Krijg je een e-mail waarin staat dat je vóór 10 september €177,77 aan het CJIB moet betalen om een verhoging van 50 procent te voorkomen? Klik dan vooral niet op de betaallink. Het gaat om een phishingmail waarmee oplichters automobilisten geld proberen afhandig te maken.

Flop - Chinese autofabrikanten exporteren hun problemen massaal naar Europa

Europese havenkades worden momenteel overspoeld met auto's die in hun thuisland China onverkoopbaar zijn. Zo rollen er ook duizenden Chery’s van de boot, en die luisteren naar illustere namen als Tiggo 4, 7 en 8.