Ook dit Chinese merk dumpt zijn overtollige voorraad auto's in Europa

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Europese havenkades worden momenteel overspoeld met auto's die in hun thuisland China onverkoopbaar zijn. Zo rollen er ook duizenden Chery’s van de boot, en die luisteren naar illustere namen als Tiggo 4, 7 en 8.

Tiggo?



Volgens ‘Ouders van nu’ is Tiggo een variant op de populaire jongensnaam Tycho, die ‘geluk’ of ‘goed lot’ betekent. Volgens Chery stamt het af van tijger, een beschermd dier waarvan de botten in China dienen als bestanddeel voor een fopmedicijn tegen reuma. Andere Chery’s heten Arrizo en Himla, maar die krijgen wij (voorlopig) niet. Spijtig, want wij zijn met name benieuwd hoe de Himla het zou doen in Duitsland.

Tongyeu, tong me

Yin Tongyue is niet alleen de CEO van Chery Automobile Co, hij bezit ook iets meer dan 10 procent van de aandelen, waardoor hij goed is voor bijna 1,9 miljard euro. Daar kan hij in Nederland zo’n 70.000 Chery Tiggo 4’s van kopen. In China is zijn vermogen goed voor 200.000 (!) Tiggo 4’s (die daar Tiggo 5x heet).

“Chery bestaat sinds 1997 en is anno 2026 de op drie na grootste autobouwer van China, en de 15e van de wereld.”

Polen first

In Polen, het Verenigd Koninkrijk en Italië was Chery eerder te koop dan in Nederland.

Rode kaart scheids!

Oud-keeper Edwin van der Sar is de Nederlandse brand ambassador voor Chery. Internationaal is dat Robert Lewandowski (spits afkomstig uit Polen).

19.000.000+

Zoveel auto’s bouwde Chery al voordat ze naar Nederland kwamen. Daar komt iedere anderhalve minuut een nieuwe bij.





“Wuhu is, naast het refrein van de Blur-hit ‘Song 2’, ook de Chinese stad waar Chery is gevestigd.”

Pssst, platform kopen?

De Fulwin was de eerste auto die Chery produceerde, en was een kopie van de eerste Seat Toledo. Die bouwde Chery op een Volkswagen-platform dat ze heimelijk via de achterdeur kochten bij een Chinese leverancier van VW. Volkswagen zag af van een rechtszaak toen Chery met geld over de brug kwam.

O, daar is-ie dus gebleven!

Vraag je je wel eens af waar de productielijn van de Ford CVH-motoren in Dagenham is gebleven? De CVH-motoren die miljoenen Fiesta’s, Escorts, Orions en Sierra’s aandreven? Die is in de jaren negentig in alle stilte gekocht door Geely en op de boot gezet. De motor is nog jarenlang toegepast in Seat-kopie Chery Fulwin.

Zoveel?

Chery heeft 130.000 werknemers, waarvan er 30.000 zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling (R&D). Die laatste groep zit verdeeld over 12 landen wereldwijd.

Luxeed & Riich

Omoda, Jaecoo, Freelander en Jetour vallen ook onder de Chery-vlag, net als de merken Exeed, iCar, Rely en Lepas. Samen met Huawei lanceerde Chery luxemerk Luxeed. Met Riich (dat blauwe ding hierboven) zijn ze gestopt. Omoda en Jaecoo zijn trouwens niet te koop in China, maar puur om exportmarkten te veroveren.

Temu Land Rover

Sinds 2012 bouwt Chery samen met Jaguar Land Rover auto’s in China, zoals de Range Rover Evoque en de Land Rover Discovery Sport. Na een verlieslatende periode stopt deze samenwerking eind 2026 en gaat Chery de Freelander bouwen. In 2027 komt deze ook naar Nederland.

Een Chery voor iedereen

De Chery Tiggo 4 neemt het in Nederland op tegen de Toyota Yaris Cross, VW T-Roc en Renault Captur. De Tiggo 7 wordt gepositioneerd tegenover de Ford Kuga en de Geely Starray. De Tiggo 8 met zeven zitplaatsen moet verkopen afsnoepen van de Hyundai Sante Fe en de Kia Sorrento. De drie Tiggo’s zijn uitsluitend verkrijgbaar als PHEV. Met oog op de pseudo-eindheffing zijn toekomstige EV’s van Chery mogelijk interessanter voor de Nederlandse markt.

Niet duur, dat dan weer wel

De Tiggo 4 en 7 zijn te koop als ‘Luxury’ en als 2000 euro duurdere ‘Unique’. De 8 is alleen als meest complete uitvoering verkrijgbaar. De Nederlandse prijzen bedragen:

Chery Tiggo 4 29.990 euro

Chery Tiggo 7 34.490 euro

Chery Tiggo 8 40.990 euro

Chery Tiggo 9 n.n.b. (2027)