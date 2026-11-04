Eerste vorst al deze week, en dan laat dit onderdeel duizenden automobilisten in de steek

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Geen ander probleem zorgde vorig jaar zo vaak voor pech onderweg. En omdat deze week de eerste vorst wordt verwacht, zullen veel automobilisten er binnenkort ook weer mee te maken krijgen. Zo voorkom je dat jij ook een pechvogel wordt.

De Wegenwacht, de pechhulpdienst van de ANWB, hielp in 2025 ruim 1,3 miljoen automobilisten. Bij 337.000 meldingen, ongeveer een kwart, ging het om hetzelfde probleem.

Dat de kou daarbij een grote rol speelt, zie je terug in de cijfers: januari was met meer dan 127.000 pechmeldingen de drukste maand van het jaar. En die kou komt eraan: volgens Weeronline kan het woensdag- en donderdagnacht landinwaarts licht gaan vriezen.

De boosdoener

Het gaat om de accu, de grootste oorzaak van pech bij auto's op benzine en diesel. Elektrische auto's ontspringen de dans niet: ook zij hebben een kleine 12-voltaccu, en ook bij EV's is het een van de meest voorkomende oorzaken van pech. Bovendien is de accu steeds vaker zo ver heen dat hij meteen vervangen moet worden. Het aantal accu's dat de Wegenwacht ter plekke verving, steeg vorig jaar van 60.000 naar ruim 80.000.

Waarom kou de accu sloopt

Dat de accu juist in de winter zo vaak de boosdoener is, heeft een simpele reden. Kou stelt hogere eisen aan de accu, waardoor er in de winter vaker een de geest geeft. Wie veel korte ritjes maakt, maakt het nog erger: de accu vaak de startmotor van stroom voorzien, maar krijgt onderweg niet de kans om weer vol te laden. Zeker niet als je ook nog eens de klimaatregeling en de achteruitverwarming op volle toeren werken. Maak daarom regelmatig ook een wat langere rit te maken, zonder grote stroomverbruikers als airco en achterruitverwarming en audio ingeschakeld.

Zo voorkom je pech op een koude ochtend

Een accu gaat gemiddeld drie tot zes jaar mee. Start je auto de laatste tijd wat moeizaam, dan is dat een eerste teken dat het mis is. Laat de accu dan nog deze week doormeten, vóór de eerste vriesnacht. Een gezonde accu moet in ruststand (bij stilstaande motor) minimaal tussen de 12,6 en 12,8 volt leveren. Een nieuwe accu kost exclusief montage meestal tussen de 65 en 150 euro.

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