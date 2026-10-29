Verkeersboete op de mat: doe altijd eerst dit voordat je betaalt

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Een brief van het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau dat verkeersboetes int, betekent voor de meeste automobilisten: balen en betalen. Toch loont het om dat niet meteen te doen, zeker nu de bedragen steeds hoger worden.

Verkeersboetes zijn de afgelopen jaren flink gestegen, en het kabinet wil er per 1 januari 2027 opnieuw gemiddeld 2,7 procent bovenop doen. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld van 320 naar 330 euro. Daar is veel kritiek op. De Tweede Kamer nam in september een motie aan waarin het kabinet wordt gevraagd van de verhoging af te zien

De belangrijkste kritiek is dat boetes bedoeld zijn voor de verkeersveiligheid en nu eigenlijk worden misbruikt om gaten in de begroting te dichten. Ook de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering over nieuwe wetten en regels, twijfelt of de verhoging nodig en redelijk is.

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Ook rechters vinden boetes te hoog

Rechters gaan nog een stap verder. Eind juni oordeelde een kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht dat de verhogingen van 2024 en 2025 niet hadden mogen gelden. Twee boetes werden teruggezet naar het niveau van 2023: van 180 naar 160 euro en van 120 naar 110 euro.

Half oktober volgden bij dezelfde rechtbank nieuwe uitspraken in dezelfde lijn. Het is geen uitgemaakte zaak, want andere rechters oordelen anders, maar het laat zien dat je je niet altijd onmiddellijk bij een boete hoeft neer te leggen.

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Eén op de tien krijgt gelijk

Wie in beroep gaat tegen een verkeersboete, maakt een redelijke kans. Volgens de laatst bekende cijfers, over 2023, kreeg ruim één op de tien automobilisten die dat deden gelijk. Toch maakt bijna niemand gebruik van de bezwaarmogelijkheid. Van de bijna 7,6 miljoen verkeersboetes die vorig jaar werden uitgedeeld, werd maar tegen zo'n 7 procent beroep ingesteld. De rest betaalt gewoon.

Dit moet je altijd doen

Controleer de boete altijd eerst goed: kloppen het kenteken, de datum, het tijdstip, de plek en de overtreding? Klopt er iets niet, of twijfel je, stel dan beroep in bij de officier van justitie.

Dat moet vóór de datum die op de boete staat, meestal zes weken na verzending. Dat kan via het Digitaal Loket Verkeer op de website van het Openbaar Ministerie of per brief. Vermeld waarom je het niet eens bent en stuur eventueel bewijs mee. Het belangrijkste: dat beroep kost niets, en zolang het loopt, hoef je de boete nog niet te betalen.

Pas op bij de volgende stap

Wijst de officier van justitie je beroep af, dan kun je naar de kantonrechter. Daar wordt het wel serieuzer, want je moet de boete dan eerst als zekerheid betalen. Krijg je gelijk, dan krijg je dat geld geheel of gedeeltelijk terug. Verlies je, dan telt het gewoon als betaling van je boete.