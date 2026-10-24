Designbaas van dit Italiaanse merk is klaar met grote schermen: 'Koop dan maar iets anders'

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Steeds grotere touchscreens zijn in nieuwe auto's bijna vanzelfsprekend geworden, maar bij Alfa Romeo willen ze daar juist vanaf. De hoofdontwerper van het Italiaanse merk noemt de strijd om het grootste scherm zelfs zinloos.

Alejandro Mesonero-Romanos, designbaas van Alfa Romeo, is klaar met de grote touchscreens in auto's, zo zei hij tegen het Britse Autocar. Aanleiding is de Cuorerosso, een conceptauto die op de autosalon van Parijs werd onthuld. Zie het bericht hieronder. Deze opvallende fastback, een carrosserie met een vloeiend aflopende daklijn, geeft een voorproefje van de volgende generatie Alfa's. Dat geldt ook voor het interieur, waarin zo min mogelijk digitale oppervlakken zitten. "We waren op zoek naar leegte", aldus Mesonero-Romanos.

'Een oorlog om centimeters'

Volgens de ontwerper zijn autofabrikanten verwikkeld in een soort oorlog om centimeters, waarbij de schermen alsmaar groter worden. Daardoor bepalen die schermen volgens hem eigenlijk hoe het dashboard eruitziet, in plaats van de ontwerper. Een scherm is volgens hem prima als je in een stilstaande auto zit, maar tijdens het rijden is hij er niet van overtuigd. Bovendien verwacht hij dat die schermen over een paar jaar verouderd zijn en geld gaan kosten.

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Twee ronde schermen

In de Cuorerosso kiest Alfa daarom voor een nieuwe versie van de 'cannocchiale', de kenmerkende kokervormige instrumentenkappen die het merk al jaren gebruikt. Daarin zitten twee ronde schermen die kunnen samensmelten tot één, met alleen de belangrijkste rij-informatie. Het ene ronde schermpje kan bijvoorbeeld de navigatie tonen en het andere de instrumenten, waardoor een los centraal touchscreen mogelijk overbodig wordt. Een infotainmentscherm wil Mesonero-Romanos best, maar dan wel eentje dat je kunt wegstoppen.

Ook de middenconsole, door Alfa 'Magma' gedoopt, gaat tegen de stroom in. Belangrijke functies zoals de ventilatorsnelheid en de temperatuur bedien je gewoon met fysieke knoppen en draaiknoppen. Bovenop zit een kleine projectie voor bijkomende functies, zoals de media die speelt of de navigatie. Die kies je met de bovenste draaiknop en stel je bij met haptische bediening, aanraakknoppen die voelbaar reageren als je ze indrukt.

'Koop dan iets anders'

Mesonero-Romanos beseft dat een groot deel van het publiek juist wél grote schermen wil. Zijn antwoord daarop is opvallend direct: "Koop dan geen Alfa, koop iets anders." Hij is ervan overtuigd dat genoeg mensen er net zo over denken als hij. Wij staan in ieder geval als een blok achter hem. Of de groep consumenten groot genoeg is om de volgende generatie Alfa's tot een succes te maken, moet nog blijken, maar wij hopen daar in ieder geval vurig op.