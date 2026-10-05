Deze Nederlander ontwierp één van de mooiste Alfa Romeo's ooit

INTERVIEW

Van een garage vol losse onderdelen naar het hart van het meest mythische Italiaanse automerk: Bob Romkes legde een weg af die niemand voor hem had uitgestippeld. Sinds 2022 is hij Head of exterior Design bij Alfa Romeo. In goed Nederlands is Romkes verantwoordelijk voor hoe alle nieuwe Alfa’s er van de buitenkant uitzien. Als die ook maar in de buurt komen van zijn visitekaartje, de 33 Stradale, dan verwachten we nog veel vuurwerk uit Italië.

"Design is nooit af"

Foto’s: Maurice Volmeyer



Voor het ontwerp van de nieuwe 33 Stradale liet Romkes de originele uit 1967, de door Franco Scaglione getekende klassieker, vanuit het museum naar de designstudio brengen. Daar werd het icoon van alle kanten gefotografeerd en met potlood nagetekend, dag na dag. "Als je hem naast je hebt staan, ontdek je elke dag iets nieuws", zegt hij. "We wisten allang dat het een fantastische auto was. Maar je begrijpt pas echt waaróm als je er de tijd voor neemt."

Dat een Nederlander de eer te beurt viel om een nieuwe, miljoenen kostende 33 Stradale te tekenen, is minder vanzelfsprekend dan het klinkt. Alfa Romeo is voor veel ontwerpers de heilige graal, een merk met meer dan een eeuw geschiedenis en een leger fanatieke fans. En juist dat, zegt Romkes, maakte het onweerstaanbaar.

Altijd bezig

Wij spreken Romkes tijdens een Alfa Romeo-evenement op het circuit van Zandvoort, waarvoor hij samen met de 33 Stradale is ingevlogen. We treffen hem nadat hij voor het eerst zélf in de auto reed die hij jaren geleden ontwierp. “Ja dat was wel een bijzonder moment,” glundert hij. “Eerder rijden mocht ik niet in verband met de verzekering.”

De liefde voor auto's zat er van jongs af aan in. Zijn vader had een garage waar alle merken langskwamen, van reparatie tot verkoop, en de jonge Romkes was er altijd te vinden. "Ik vond het fantastisch om kleine dingen te bouwen in zijn garage. Ik was al vroeg aan het lassen en aan het monteren. Het was voor mij altijd een droom om iets te creëren vanuit niets."

Als kind haalde hij speelgoed uit elkaar om het op zijn eigen manier weer in elkaar te zetten. En er is die ene anekdote die alles samenvat. Elf, twaalf jaar oud was hij toen hij ergens een klein frame zag staan, waarschijnlijk in de garage van zijn vader. "Ik vond het zo intrigerend dat ik het gewoon moest meenemen." Hij kocht een Puch-motorblok, laste het frame om zodat het blok erin paste, zette er wielen op en reed er even later mee door de straten. Een lasapparaat, op je twaalfde? "Ja. Mijn vader hielp natuurlijk mee. Maar ik was altijd bezig."

Diezelfde onrust kent hij nog steeds. "Als ik vakantie heb, begint het te kriebelen. Dan ga ik projecten zoeken. Ik kan nooit stilzitten." Thuis bouwt hij zelf meubels, van hout. Het maakt niet uit wat het is, zolang er maar iets ontstaat onder zijn handen.

De omweg naar het vak



Op school zaten zijn schriften voller met tekeningen dan met aantekeningen. Er kwam commentaar op van docenten, maar in zijn beleving werkte het schetsen juist. "Ik kon beter luisteren terwijl ik tekende. Ik was geconcentreerder als ik bezig was."

Toch wist hij lang niet dat autodesign een vak was dat je kon leren. Het dichtstbijzijnde was industrieel ontwerpen, dus dat werd het, met het idee via de motorindustrie de auto-industrie binnen te komen. Een stage bij Yamaha in Amsterdam bleek de sleutel: daar vertelden ze hem dat er scholen bestonden die zich volledig op autodesign richtten. Na een jaar bij Yamaha vertrok hij naar Londen, waar hij zich twee jaar specialiseerde. "Dat soort opleidingen bestond toen niet in Nederland. Misschien nu wel, maar dat heb ik allemaal zelf moeten uitzoeken."

Met een nieuw portfolio solliciteerde hij breed. Eén bestemming had zijn voorkeur: Citroën, in Frankrijk. Hij werd er direct na zijn studie aangenomen.

“"Dat er zoveel verwachtingen zijn, geeft druk, maar voor mij positieve druk."”

Van Citroën en DS naar Alfa Romeo

Toen DS werd afgesplitst tot een zelfstandig merk, ging hij mee. "Juist omdat het nieuw was. Een klassiek merk dat we vanuit niets gingen opzetten. Die uitdaging, iets nieuws maken met historie, maakte het voor mij interessant." Hij deed het een paar jaar. Toen kwam Alfa Romeo op zijn pad.

Daar hoefde hij geen seconde over na te denken. "Ik was binnen een maand verhuisd, van Frankrijk naar Italië." Turijn beviel hem meteen, en niet alleen om het werk. "Mooie omgeving, lekker eten, mooie auto's, leuke stad. Alles is er goed."

Waar DS een merk in opbouw was, torst Alfa Romeo een eeuw aan verwachtingen mee. Vloek of zegen? "In dit geval een zegen. Ik vind het interessant om voor zo'n historisch sterk merk te werken. Door die historie, maar ook door de Alfisti. Dat er zoveel verwachtingen zijn, geeft druk, maar voor mij positieve druk." Hij ziet het als een uitdaging, en kritiek hoort daar nu eenmaal bij. "Alfa Romeo is voor mij een van de mooiste merken ter wereld. Een uniek merk, een mysterieus merk."

Dat mysterie zet hij bewust af tegen de tijd waarin we leven. "Er komen zoveel nieuwe merken. Chinese merken die als paddenstoelen uit de grond schieten, elke week een nieuwe. Dat is interessant vanuit innovatie en elektrische techniek. Maar qua design blijven de echte Italiaanse merken de droom van iedere autodesigner. Dat dat nu nog bestaat, en dat ik er deel van uitmaak, daar ben ik blij mee."

“ "Iedere lijn zorg ik ervoor dat die precies is zoals ik wil."”

Romkes’ visitekaartje: de 33 Stradale

De nieuwe 33 Stradale, Romkes eerste Alfa Romeo, deelt zijn basis met de Maserati MC20, maar dat chassis is volgens Romkes volledig opnieuw ge-engineerd door het Alfa Romeo-team: wielophanging, afstelling, schokdempers, prestaties. "Er zijn veel harde punten, maar daarnaast hebben we ook veel kunnen veranderen om de auto naar ons design te buigen." De neus werd korter en vooral lager, het subchassis opnieuw ontworpen, en alles moest de topsnelheid – 333 km/h - aankunnen die het merk voor ogen had.

Zijn rol daarbij is die van hoofd exterieurdesign. Dat betekent vooral sturen. "Een designer is bezig met een idee en ik stuur dat naar de richting die voor mij de juiste is. Dat is mijn baan." Maar hij tekent nog volop mee, juist op de plekken waar hij nog niet tevreden is. "Iedere lijn zorg ik ervoor dat die precies is zoals ik wil."

Toch benadrukt hij dat modern autodesign teamwork is. "Een idee is nooit voor honderd procent van één persoon. Er werken zoveel mensen aan zo'n project." Als hij dan tóch moet kiezen welk deel het meest naar zijn zin is: de voorkant. "Die vind ik net iets meer in lijn met hoe ik de auto eruit wil laten zien. Al weet ik zeker dat het weer anders zou worden als ik hem nu opnieuw zou tekenen."

Ogen dicht, auto ernaast

Want daar zit zijn diepste overtuiging. Design is in zijn ogen nooit af. "Design is alleen af als ze zeggen dat we moeten stoppen. Wij kunnen oneindig doorgaan om het te perfectioneren. We vinden een ontwerp van gisteren alweer oud, en willen elke dag iets nieuws maken. Daar moeten we onszelf juist in beheersen." Die honger heeft een fysieke kant. Hij spreekt over de "high" die vrijkomt op het moment dat een nieuw idee wordt herkend. "De endorfine, ja. Dat stimuleert weer om verder te ontwikkelen, om opnieuw naar dat gevoel te zoeken."

Hoe hij tot die ideeën komt, is even persoonlijk als methodisch. Muziek was jarenlang onmisbaar, zeker toen hij nog dagen achtereen alleen tekende. "Iets sportievers, wat drukkere muziek, om in de sfeer te komen." Ook het joggen hoorde erbij: kilometers per avond, en in die ontspannen staat kwamen de beelden. Beelden, want Romkes ontwerpt eerst in zijn hoofd. "Ik probeer me in te beelden dat de auto al naast me op straat staat. Soms met mijn ogen dicht. Wat voor gevoel wil ik hebben als ik het product zie? Wat wil ik dat het naar me toe brengt?" En dan de omkering die alles bepaalt: "Ik probeer me te distantiëren van het project. Hoe zou ik dit willen ontdekken als ik het voor het eerst zag, maar niet zelf had ontworpen?"

Een verrassende held

Vraag een autodesigner naar zijn helden en de namen Gandini en Giugiaro vallen bijna vanzelf. Romkes komt met een ander antwoord. "Vanuit de auto-industrie zijn het de Nederlanders die mij hebben geïnspireerd om dit te durven. Ik zag Adrian van Hooydonk bij BMW en dat was een schok: dat een Nederlander zo'n hoge positie had. Dat gaf mij vertrouwen dat het kan, dat je niet uit een autoland hoeft te komen om het te maken." Ook zijn oud-baas Jean-Pierre Ploué noemt hij een grote inspiratie, net als, buiten de auto, architect Le Corbusier en het mid-century meubeldesign.

Dat er zoveel goede Nederlandse ontwerpers zijn, is volgens hem geen toeval. "Nederland heeft heel goede technische opleidingen. We denken logisch, ontwerpen met een doel, met functionaliteit. Die nuchterheid hebben we gemeen, we halen vrij snel doelgericht resultaat." En, voegt hij toe, er is meer gevoel voor esthetiek dan de buitenwereld denkt. "Er wordt vaak gezegd dat alleen Latijnse landen naar architectuur en design kijken. Maar kom bij Nederlanders thuis: de interieurs zijn altijd fantastisch. We hebben een moderne mentaliteit."

Kwetsbaar en trots

Een ontwerp de wereld in sturen maakt je ook kwetsbaar. Toch ligt Romkes er niet wakker van. "Op internet wordt veel gezegd dat nergens op gebaseerd is. Daar prik je makkelijk doorheen. De echte klanten die de auto uiteindelijk kopen, zijn vaak ontzettend positief. Daar gaat het om." Belangrijker vindt hij de trots binnen zijn team, en de complimenten van collega-ontwerpers onderling. "Het is heel belangrijk voor ontwerpers om trots te zijn op wat ze doen. Als iets echt goed is, besteed er dan veel aandacht aan om het door te ontwikkelen."

Over de toekomst houdt hij bewust de kaarten tegen de borst. Ontwerpers denken vooruit, jaren zelfs, maar dan in typologieën: wat voor soort auto er straks moet zijn, nog niet in detail. Een paar keer per jaar trekt het team eropuit voor workshops op inspirerende locaties. "Teken nu eens een Alfa voor over tien jaar. Dat presenteren we elkaar." Of er een toekomst zonder SUV's in zit, en wanneer zijn volgende model komt? Daar blijft het bij een glimlach en een "dat kan ik nu niet zeggen".

“"Ik hoop gewoon dat het mooi is, dat mensen het mooi vinden."”

Twee coupés op de oprit

Zijn eigen smaak is intussen geëvolueerd. Als kind tekende hij supercars, de Ferrari F40 voorop, een tekening uit 1991 heeft hij nog. Nu ziet hij net zo goed de schoonheid van een kleine Fiat 500. "De slimme projecten. Hoe auto's nut hebben en in het ecosysteem passen."

Dat vertaalt zich naar de auto's op zijn eigen oprit. Twee droomauto's, allebei inmiddels van hem. Een zilveren Alfa GT 1750 Veloce met zwart interieur, jaren geleden in Italië gescoord. En, in Nederland, een oude Porsche 911. "Mijn twee droomauto's, en die heb ik nu. Allebei compact, allebei een coupé."



Foto: Bonhams

“Ik vind de nieuwe Porsche 911, de 992, ontzettend mooi gedaan. Dat je zo'n lijn die zo lang bestaat weet te vernieuwen, er een moderne twist aan kan geven zonder veel te veranderen qua proporties. In principe is het nog steeds de echte 911, direct herkenbaar. Dat is één van mijn favoriete auto's op straat, die zou ik zelf graag willen rijden.”

En zijn eigen handschrift, de signatuur die kenners herkennen? Dat is het mooiste raadsel van allemaal. "Vrienden die met mij gestudeerd hebben, zeggen: ik kan zien dat jij de Stradale hebt gedaan. Ikzelf zie het niet." Het zit niet in één lijn, denkt hij, maar in het gevoel, de balans, de proporties. "En dat is beter zo. Ik hoef niet te weten waarom. Ik hoop gewoon dat het mooi is, dat mensen het mooi vinden."



Twee keer Alfa Romeo 33 Stradale

Weinig auto's krijgen de status die de Alfa Romeo 33 Stradale geniet. De originele, geïntroduceerd in september 1967, geldt voor velen als een van de mooiste auto's ooit gemaakt. Ontworpen door Franco Scaglione en gebouwd door Carrozzeria Marazzi, was hij bovendien een van de eerste echte supercars. Tussen 1967 en 1969 werden er slechts 18 exemplaren met de hand gebouwd, elk net even anders dan de vorige.

Onder de fraaie carrosserie lag techniek die rechtstreeks van de racerij kwam. De 2,0-liter V8, afgeleid van de Tipo 33-racemotor, leverde 230 pk bij 8800 toeren en dreef via een zesbak van Colotti de achterwielen aan. Met een gewicht van zo'n 700 kilo haalde de auto een topsnelheid van 260 km/u en sprintte hij in ongeveer 5,5 seconden naar de 100. Nieuwprijs destijds: rond de 17.000 dollar, oftewel de duurste nieuwe auto die je kon kopen.

Precies 56 jaar later keerde de naam terug. De nieuwe 33 Stradale werd op 30 augustus 2023 onthuld en is opnieuw gebouwd door Touring Superleggera. Ook nu blijft de productie beperkt tot 33 exemplaren, allemaal op maat gemaakt via het Bottega-programma, en ze waren meteen uitverkocht.

De 3,0-liter V6 biturbo, net als het chassis afkomstig van de Maserati MC20, levert 620 pk, is goed voor een top van 333 km/u en een sprint naar 100 km/u in minder dan 3 seconden. De prijs? Nieuw zo’n 3 miljoen euro, gebruikt waarschijnlijk meer.

