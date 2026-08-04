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Deze Alfa Romeo neemt voorbeeld aan Renault 5 en kan daardoor verkoopsucces worden

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Deze Alfa Romeo neemt voorbeeld aan Renault 5 en kan daardoor een knallend succes worden

Volgens de geruchtenmolen werkt Alfa Romeo hard aan een compacte hatchback die warme herinneringen aan de 147 moet oproepen. De techniek wordt daarentegen hypermodern.

In mei 2026 toonde Alfa Romeo op een bijeenkomst voor investeerders zijn toekomstvisie. Op een vage teaserafbeelding (zie hieronder) was toen een compacte hatchback te zien, die sterk deed denken aan de Alfa 147. Daarvan liepen tussen 2000 en 2010 ongeveer 650.000 stuks van de band. Dat zijn aantallen waarvan het merk tegenwoordig alleen nog maar kan dromen. 

Deze Alfa Romeo neemt voorbeeld aan Renault 5 en kan daardoor een knallend succes worden

Alfa Romeo in het slop

Alfa Romeo heeft een sterke designcultuur en een mooie traditie van fijn klinkende, sportieve motoren. Van knetterende viercilinder boxers en gretige TwinSparks tot donker grommende Busso-V6'en. Die herinnering maakt het lastig om de echte Alfa-fans warm te laten lopen voor steriel klinkende EV's.

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Maar dat is niet de enige reden dat Alfa Romeo de laatste jaren zo in het slop is geraakt. De fabrikant hield te lang vast aan verouderde modellen, speelde te laat in op elektrificatie en met hun design sloegen de Italianen de laatste tijd ook niet steeds de spijker op z'n kop. 

Deze Alfa Romeo neemt voorbeeld aan Renault 5 en kan daardoor een knallend succes worden
Deze Alfa Romeo neemt voorbeeld aan Renault 5 en kan daardoor een knallend succes worden

De huidige Giulia is de laatste Alfa Romeo met een traditioneel sedanontwerp, de rest van het gamma bestaat uit SUV's en crossovers. En hoewel dat soort auto's de laatste jaren bijzonder populair is, blijven de verkoopaantallen van de Alfa's in dit segment ver achter bij die van de concurrentie.

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Weer een echte Alfa Romeo

Volgens onder meer het Britse Auto Express zit er nu inderdaad een auto aan te komen waarmee Alfa Romeo weer aanhaakt bij zijn oude ontwerptraditie, maar ook technisch voorop kan gaan lopen. Het moet een compacte hatchback worden die met zijn lijnvoering nadrukkelijk verwijst naar de 147. En als het merk dan à la Hyundai voor bedrieglijk echt klinkende pops & bangs zorgt, komt het wellicht weer helemaal goed.

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Daarmee kiest Alfa Romeo dezelfde strategie als Renault met de succesvolle 5, de 4 en de Twingo. En ook Volkswagen (ID. Polo) en Audi (A2) zitten inmiddels op de retrotoer. De nieuwe Alfa zou er kunnen gaan uitzien als op de met AI gegenereerde afbeelding boven dit artikel en de afbeelding hieronder.

Deze Alfa Romeo neemt voorbeeld aan Renault 5 en kan daardoor een knallend succes worden

(met AI gegenereerde afbeelding)

Hypermoderne techniek

Onderhuids krijgt de auto het gloednieuwe STLA One-platform van moederbedrijf Stellantis. Deze architectuur kan onder meer worden uitgerust met steer-by-wire, waarbij de mechanische verbinding tussen stuur en voorwielen verdwijnt. 

Ook ondersteunt het platform de nieuwe elektronische infrastructuur STLA Brain en digitale interieurs die per merk sterk kunnen verschillen.

Een andere mogelijkheid is cell-to-body-techniek. Daarbij worden de accucellen rechtstreeks in de carrosseriestructuur geïntegreerd. Dat kan gewicht, onderdelen en productiekosten besparen en tegelijkertijd meer ruimte voor de batterij opleveren.

Deze Alfa Romeo neemt voorbeeld aan Renault 5 en kan daardoor een knallend succes worden

Waarschijnlijk alleen elektrisch

STLA One is geschikt voor zowel EV's als hybrides. Toch is de verwachting dat de compacte Alfa uitsluitend elektrisch wordt. Door zijn bescheiden afmetingen zou er te weinig ruimte zijn om meerdere aandrijfvormen naast elkaar aan te bieden. 

Zeker weten doen we dat echter niet. Alfa Romeo zelf zwijgt nog in alle talen. Een introductiedatum, technische specificaties en zelfs de officiële modelnaam blijven allemaal nog in het ongewisse. Duidelijk is wel dat de Italianen opnieuw ruimte maken voor een lage, compacte hatchback. Alleen dat vooruitzicht zal veel Alfa-liefhebbers al als muziek in de oren klinken.

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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