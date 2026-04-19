Tweedehands Alfa Romeo Giulia vs. Audi A4 - grootste verrassing is de betrouwbaarheid

Sedans worden nieuw bijna niet meer verkocht. Tweedehands zijn ze juist best populair. De vraag naar gebruikte Alfa Romeo’s Giulia is zelfs zo groot, dat de restwaarde opvallend hoog is. Als tegenstrever nemen we de eveneens gewilde Audi A4 onder de loep.

In 2016 introduceerde Alfa Romeo de nieuwe Giulia. Niet alleen de historische modelnaam moest klanten over de streep trekken. Met een volledig nieuw platform, nieuwe motoren en de terugkeer van achterwielaandrijving wilde Alfa Romeo laten zien dat het weer serieus meedeed. Bovendien was het betrouwbaarheidsimago wel aan een poetsbeurt toe.

Giulia: betrouwbaarder dan zijn reputatie

Die koerswijziging lijkt te werken. Uit gegevens van de Nederlandse Consumentenbond (rapportcijfer 8,2) en het Duitse GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) blijkt dat de Alfa Romeo Giulia zowel op het gebied van betrouwbaarheid als bij periodieke keuringen verrassend goed scoort.

Ook de meest recente cijfers, gebaseerd op 7,2 miljoen inspecties, laten zien dat de Giulia-rijders zich over het algemeen weinig zorgen ­hoeven te maken over de technische staat van hun sportsedan.

Geen bijtellingsvoordeel voor de Giulia-rijder

Toch bleef Alfa Romeo een kleine speler, ook na de komst van de SUV-broer van de Giulia, de Stelvio, in 2017. Sinds 2025 lijkt het Italiaanse merk de weg omhoog gevonden te hebben, al is dat meer te danken aan de nieuwe Junior en de Tonale dan aan de Giulia. Daarvan kregen er de afgelopen tien jaar maar zo’n 2200 stuks een Nederlands kenteken.

Dat is deels te wijten aan het ­ontbreken van een stationwagonvariant. Nog veel belangrijker is dat er nooit een ­bijtellingsvriendelijke versie van de Giulia is geweest - dat is killing in dit typische leaseautosegment. Dat vertaalt zich ook weer naar een beperkt aanbod aan gebruikte Giulia’s - en verrassend hoge prijzen.

Tweedehands Audi A4: meer keus

De Audi A4 van de in 2015 geïntroduceerde B9-generatie is daarentegen ruim vertegenwoordigd op de tweedehandsmarkt. Op Marktplaats staan er bijna 800, ruim zes keer zoveel als van de Giulia Veel jongere tweedehands Audi's A4 komen uit de lease en zijn goed onderhouden.

Van de Consumentenbond krijgt de Audi A4 een 8,6 op zijn betrouwbaarheidsrapport, waarmee hij nog iets hoger scoort dan z’n Italiaanse tegenstrever. En net als de Alfa, doorstaat de Audi periodieke keuringen meestal probleemloos. De aard van de gebreken verschilt echter.

Waar slijtage bij de Giulia vaak samenhangt met sportief gebruik en minder zorgvuldig onderhoud (banden en remmen), zijn het bij de Audi vooral de rubberen draagarmbussen die geregeld aandacht vragen. Een aandachtspunt bij de aankoop.

A4 tegen Giulia = beleving vs. comfort

Tijdens een proefrit wordt duidelijk waarom de Giulia populair is bij sportief ingestelde automobilisten. Het onderstel is stevig, de besturing aangenaam direct en communicatief. Dynamisch rijden gaat de Italiaan merkbaar makkelijker af dan de A4. Die zet daar wel meer comfort tegenover.

Vooral op langere afstanden voelt de Audi rustiger aan en weet hij oneffenheden beter te filteren. Zowel met het standaardonderstel als met de optionele comfortvariant. De Alfa blijft zelfs met adaptieve schokdempers relatief on­rustig op slecht wegdek en vertoont continu carrosseriebewegingen.

A4 zuiniger dan Giulia

De Italiaanse benzinemotoren blijken in de praktijk dorstiger dan de Duitse. Een Giulia 2.0 Turbo met 280 pk noteerde in tests een gemiddeld verbruik van 9,3 liter per 100 kilometer (1 op 10,8). Een Audi A4 45 TFSI Quattro met een vergelijkbaar vermogen bleef steken op 7,7 liter (1 op 13,0).

Op het gebied van afwerking trekt de Audi eveneens aan het langste eind. De A4 kwam op de markt in een periode waarin de Ingolstädter op kwaliteitsniveau nog de toon zetten. In de Giulia zijn eveneens fraaie materialen gebruikt, behalve dan voor bedieningshendels van de stoelen. Die zijn dun en scherpgerand. En ook het ­eindresultaat van het interieur als geheel oogt minder verfijnd.

Over de bediening hebben we in beide auto’s weinig te klagen. Die is in de meeste gevallen prettig en logisch, al heeft Audi met zijn destijds nog toegepaste draai-/drukknop op de ­tunnelconsole een kleine voorsprong.

Meer veiligheidsassistenten in de Audi

Op het gebied van assistentiesystemen loopt de Audi voorop, al waren veel systemen ­optioneel. De Alfa Romeo is in de loop der jaren wel gemoderniseerd, maar biedt ­minder hulpsystemen. Belangrijke voor­zieningen zoals een noodremsysteem zijn wel standaard aanwezig.

Daartegenover staat een sterk punt van de Giulia: de zitpositie. De goed gevormde sportstoelen en het duidelijk op de bestuurder gerichte dashboard zorgen voor een betrokken rijervaring. Achterin is de ruimte beperkter dan in de Audi.

Welke heeft de grootste kofferbak?

Kijken we naar de bagageruimte, dan zijn de rollen omgedraaid; in de kofferbak van de Alfa kunnen we 480 liter aan spullen kwijt, iets meer dan bij de A4. Let bij de Audi wel op of de achterbank neerklapbaar is; dat is niet altijd standaard. Wie meer ruimte zoekt, is met de A4 Avant beter af, die bovendien ruimer voorhanden is op de occasionmarkt. Van de Giulia is zoals gezegd nooit een station­wagonversie leverbaar geweest.

Conclusie - keuze is een smaakzaak

Voor sportief en meer individueel ingestelde automobilisten is de Alfa Romeo Giulia een interessant alternatief. De veel vaker aangeboden Audi A4 biedt meer comfort en een hogere afwerkingskwaliteit dan de Italiaan en is – afhankelijk van leeftijd en staat – doorgaans ook gunstiger geprijsd. Op het gebied van betrouwbaarheid geven ze elkaar weinig toe.



