Test middenklassers: zo spannend is de strijd tussen BMW en Alfa Romeo niet

Twee historische grootheden strijden tegen elkaar op het circuit. Wie eist de hoofdrol op? De De BMW 330i xDrive of de Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Q4? Het antwoord is simpel.

BMW versus Alfa Romeo - liefhebbers van sportieve sedans weten dat zich op ons testcircuit een spannende strijd zal ontaarden. Maar de BMW 330i xDrive neemt algauw een voorsprong. Oorzaak: het ESP van de Alfa Romeo, dat nogal rigoureus te werk gaat. Anders dan in de vlijmscherpe, 520 pk sterke Quadrifoglio, kan het systeem in de Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce niet volledig worden uitgeschakeld.

Het aanspannen van het elektronisch vangnet, alsmede de nadrukkelijke neiging tot onderstuur, zorgt er op het testcircuit voor dat de Italiaanse Berlina zijn dynamische talenten nooit volledig kan demonstreren. Wat evenmin helpt, is de besturing van de testauto, die rond de middenstand ronduit scherp reageert maar over het verdere stuurverloop juist veel minder direct wordt. Zodat je het stuur voor je gevoel heel ver in moet draaien om een bocht te kunnen ronden.

Paniek in de Alfa Romeo Giulia

Hoewel de BMW wat onrustig op zijn veren danst, reageert hij met meer enthousiasme op de input van de bestuurder. En dat terwijl er tussen de Giulia en de 330i niet meer dan 4 kilo verschil zit. De sportstoelen en variabele sportbesturing zijn onderdeel van het M Sportpakket, extra's als de eerder genoemde adaptieve schokdemping en de grotere M Sportremmen dragen eveneens hun steentje bij aan de kristalheldere feedback en haalbare snelheden. Zodra de elektronica van de Alfa paniekerig de teugels aantrekt, kun je in de BMW nog een beetje extra gas bijgeven.

Geklokte ronde

Voordat we de geklokte ronde over ons testcircuit inzetten, zorgen we er eerst voor dat alles goed is opgewarmd. Met banden die op bedrijfstemperatuur zijn, liggen de grenzen simpelweg verder weg dan met koud rubber. Op de openbare weg ben je zelden in de gelegenheid om de banden echt goed op te warmen.

Als je dan toch de limieten bereikt hebt, ligt in beide sedans een kwispelend staartstuk op de loer. Zowel de Q4- als de xDrive-aandrijving stuurt het meeste motorvermogen richting achterwielen. Met remmen die na een paar inleidende noodstops een optimale temperatuur hebben bereikt, staan de testauto's op de remproef eerder stil. De BMW beschikt over grotere M Sport-remschijven en andere klauwen, die ook na meerdere noodstops achter elkaar heel goed blijven vertragen. Het verschil ten opzichte van de Alfa Romeo is echter niet bijzonder groot.

Conclusie

De BMW 330i xDrive met M Sportpakket weet de Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce op het circuit gemakkelijk te overklassen.Maakt dat van de Alfa Romeo zo'n slechte auto? Nee hoor, het is zelfs een verrassing hoe goed de auto na een loopbaan van tien jaar nog steeds presteert.

