Dit liefhebbersmerk blijft noodgedwongen stokoude modellen aanbieden

De Alfa Romeo Giulia en Stelvio blazen dit jaar 10 kaarsjes uit, een eeuwigheid in autoland. Daar komen nog twee bij, want Alfa's klanten willen voorlopig geen elektrische opvolgers.

De plannen voor - elektrische - opvolgers van de inmiddels bijna klassieke Alfa Romeo Giulia en Stelvio zijn ingehaald door de realiteit. Klanten willen helemaal geen grote elektrische auto, dus “alles moet anders” volgens Santo Ficili, CEO van Alfa Romeo.

Dat betekent dat Alfa-moeder Stellantis volledig nieuwe platformen moet ontwikkelen voor de grote modellen in de portefeuille, zoals de Giulia en Stelvio. Deze moeten geschikt zijn voor plugin hybride of volledig elektrische aandrijving. De bestaande BEV-opvolgers waar al mee getest werd, verdwijnen in de schrootpers - of in een donkere kelder. Leuk voor de liefhebber: direct gevolg van het uitstel is dat de Giulia en Stelvio met brandstofmotor nog twee jaar leverbaar blijven.

Instapper met 280 pk verdwijnt

De vraag is wel hoe en waar je straks nog een Giulia of Stelvio kunt bestellen. De 280 pk benzine ‘instapper’ verdwijnt en op bepaalde markten blijft de dieseloptie staan. In het Verenigd Koninkrijk openen dit voorjaar de orderboeken voor een aan moderne regelgeving aangepaste variant van de Quadrifoglio met 500+ pk. Wat de plannen voor Nederland betekenen hebben we gevraagd aan de importeur en we vullen dit bericht aan zodra we meer weten.

Alfa-dealers zullen wel balen van het uitstelnieuws, want de Giulia en Stelvio zijn door de torenhoge bpm geen hardlopers. Zo kost de huidige Alfa Romeo Giulia met 280 pk tweeliter motor hier 84.301 euro. Voor dezelfde motor in de Stelvio betaal je 96.609 euro. Wil je die verslavende V6 in je Alfa SUV, dan moet je 187.000 euro achterlaten voor de Quadrifoglio - een optie die momenteel niet leverbaar is in de Quadrifoglio. Met zulke prijzen zal het niemand verbazen dat in 2025 slechts 11 mensen een Stelvio kochten en 15 een Giulia.

Net als bij Jaguar

De situatie bij Stellantis/Alfa Romeo doet een beetje denken aan die bij Jaguar. Het Engelse merk was al heel ver met de opvolger van de XJ en gooide op het allerlaatste moment het hele plan met productierijp model en al in de shredder. Daarvoor in de plaats moest de nieuwe Type 00 GT komen, een BEV waarvan de introductie nu met een jaar is uitgesteld.

Het is speculeren, maar het lijkt net alsof Jaguar hiermee tijd wil kopen om alternatieve aandrijflijnen te ontwikkelen voor de GT. Want de vraag naar EV’s is minder groot dan verwacht, maar de vraag naar peperdure EV’s als de Jaguar GT, maar ook bijvoorbeeld een Giulia of Stelvio met 600 elektrische pk’s, is bijna verdampt.