Deze motoren van BMW en Alfa Romeo doen puristen watertanden

De BMW 330i xDrive en de Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Q4 hebben een motor waarvan puristen blij worden: géén elektrische hulp. Welk beroemd merk bouwt de beste motor?

Beide sportieve sedans worden aangedreven door een tweeliter turbomotor. Elektrische hulp in de vorm van een (mild) hybridesysteem krijgen ze niet. In geval van de Alfa Romeo Giulia wordt 280 pk verdeeld over de vier wielen. Met 245 pk is de BMW 330i xDrive (óók met 4WD) evenmin ondergemotoriseerd.

Turbo of toeren

Op koppelgebied heerst er eensgezindheid tussen Italië en Duitsland: in beide auto's haalt de motor een piek van 400 Nm. Dat doen ze echter wel allebei op hun eigen wijze. In de BMW reageert de motor bij lage toeren zeer alert op het gaspedaal. De motor van de Giulia moet veel meer op toeren worden gebracht, om het onderste uit de kan te halen.

Door zijn lagere vermogen is de BMW op de sprint naar 100 km/h drietienden van een tel langzamer dan de Alfa. Bij 200 km/h heeft de Giulia een voorsprong van 2 seconden gepakt. Uiteindelijk loopt de BMW weer langzaam op de Alfa in, want zijn topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Voor hoeveel het waard is: da's 10 km/h meer dan de Giulia weet te bereiken.

BMW 3-serie met automaat

Beide fabrikanten vertrouwen op een achttraps automaat van toeleverancier ZF. BMW heeft de transmissie echter zorgvuldiger op de motor afgestemd, waardoor de automaat het ideale schakelmoment perfect weet in te schatten. Sowieso een specialiteit van het Duitse merk. Door de software die Alfa Romeo toepast, blijft de bak regelmatig te lang in een versnelling hangen voordat hij doorschakelt, of reageert hij te traag of kickdown.



Bovendien heeft de Alfa Romeo Giulia een liter méér benzine nodig om een afstand van 100 kilometer te overbruggen dan de BMW. De Giulia legt onze verbruiksroute af met een gemiddelde van 9,5 l/100 km (1 op 10,5), de BMW noteert 8,5 l/100 km (1 op 11,8).

Prijs BMW 330i en Alfa Romeo Giulia Q4

Met een vanafprijs van 81.900 euro is de Giulia 2.0 Turbo Q4 lang niet voor iedereen weggelegd. Grote kans dat veel potentiële kopers om die reden hun toevlucht zoeken bij de BMW-dealer, die voor een 10.652 euro lagere instapprijs een 330i xDrive kan leveren.

Ter verdediging van Alfa Romeo moeten we daarbij wel vermelden, dat de Giulia standaard eigenlijk alles al aan boord heeft, waarvoor je bij BMW moet bijbetalen. De prijslijst van de 3-serie is omvangrijk: een paar hebberigmakende extra's en de prijs van de 330i xDrive gaat in rap tempo richting Giulia-niveau.

