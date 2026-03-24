BMW i3 (2026): je valt van je stoel als je ziet wat er in 13 jaar tijd is veranderd

Nieuws

De nieuwe BMW i3 draagt dezelfde naam als BMW’s eerste in serie gebouwde EV. Maar je valt van je stoel als je ziet wat er in 13 jaar tijd is gebeurd en hoezeer de twee i3’s van elkaar verschillen.

Als tweede model binnen de ‘Neue Klasse’ is de nieuwe BMW i3 een van de belangrijkste pijlers binnen de elektrische toekomst van het merk. Want laten we wel zijn, de nieuwkomer mag dan i3 heten, in feite is het een elektrische 3-serie.

En laat dat nu de bestverkochte BMW aller tijden zijn. Kijk je door je oogwimpers, dan heeft de i3 ook hetzelfde profiel als een klassieke BMW 3-serie. De auto is dan ook maar 4 centimeter hoger dan de huidige Dreier.

Eén naam, twee totaal verschillende auto's

De verschillen met de oer-i3 beginnen al met het uiterlijk. Terwijl het model uit 2013 een wat vreemd ogende hatchback was, ziet de nieuwe i3 eruit als een normale sedan. Wel zijn de typische BMW-nieren in de grille anders dan anders: ze vormen nu eigenlijk één geheel met de – eveneens nieuw gestileerde – verlichting.

Waren de 19-inch wielen van de i3 dertien jaar geleden nog exorbitant groot, tegenwoordig is 19 inch vanaf de middenklasse zo’n beetje de standaard. De nieuwe i3 50 xDrive staat zelfs op 21-inch wielen. En terwijl het oermodel nog op opvallend smalle velgen (voor 155, achter 175 mm) door het leven ging, staat de moderne i3 op 245 mm brede sloffen.

Benieuwd naar de prijs van de nieuwe i3? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Verreweg het belangrijkst zijn echter de reuzenstappen die de i3 op EV-technologisch gebied heeft gezet. De belangrijkste verschillen op een rijtje.

Verschillen oude en nieuwe BMW i3

BMW i3 60 Ah (2013) BMW i3 350 xDrive (2026) Accu 22 kWh 108 kWh Elektromotoren 1 2 Aandrijving achterwielen 4 wielen Motorvermogen 170 pk 469 pk Motorkoppel 250 Nm 645 Nm Actieradius 190 km 900 km AC-laden 5,5 kW 11-22 kW Snelladen 50 kW (opt.) 400 kW Snelste laadtijd 20-80% ca. 30 minuten ca. 10 minuten 0-100 km/h 7,2 s ca. 4,0 s Lxbxh 3999x1775x1578 mm 4760x1865x1480 mm Gewicht 1170 kg > 2000 kg

Het meest opvallende cijfer uit de bovenstaande tabel betreft de actieradius: 900 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Dat is te danken aan een compleet nieuwe, zesde generatie eDrive-techniek met 800-volt architectuur en nieuwe batterijcellen.

Met het opladen heeft de nieuwe i3 eveneens reuzenstappen gezet. Met een piekvermogen tot 400 kW kan de i3 in slechts tien minuten zo’n 400 kilometer rijbereik bijladen. Daarmee duurt laden nauwelijks langer dan tanken.

Nieuwe basis, herkenbare vorm

Hoewel de techniek volledig nieuw is, blijft de i3 visueel duidelijk een 3-serie. De bekende proporties – lange wielbasis, korte overhangen en een sportieve daklijn – blijven behouden, maar zijn vertaald naar een strakker en moderner design.

We noemden de met de lichtunits samengevoegde nieren al, de achterkant wordt gekenmerkt door brede schouders en horizontale lichtunits. Het geheel oogt futuristisch, maar draagt nog altijd een duidelijk BMW-sausje.

Interieur draait om de bestuurder

Binnenin volgt de i3 het spoor dat was ingezet met de BMW iX3. Dat betekent dat je ook hier tevergeefs op zoek gaat naar een traditioneel instrumentarium. Het nieuwe Panoramic iDrive projecteert informatie over de volledige breedte van de voorruit, aangevuld met een centraal scherm en optioneel een 3D head-up display.

Ook het opvallende vierspaaks stuur uit de iX3 heeft zijn weg gevonden naar de i3, net als de parallellogram-vorm van het centrale infotainmentscherm.

‘Superbrein’ stuurt alles aan

Onderhuids maakt BMW een grote sprong met een volledig nieuwe elektronica-architectuur. Vier krachtige computers – door BMW ‘superbreinen’ genoemd – sturen alle functies aan, van aandrijving tot infotainment.

Het zogeheten ‘Heart of Joy’ regelt de rijbeleving en reageert volgens BMW tien keer sneller dan eerdere systemen. Dat moet zorgen voor meer precisie en een natuurlijker rijgevoel, ondanks de elektrische aandrijving.

Elektrisch rijden met BMW-DNA

BMW benadrukt dat de i3 vooral moet rijden als een echte BMW. Dankzij een laag zwaartepunt, een nieuwe multilink-achteras en slimme software moet de sedan zowel sportief als comfortabel zijn.

BMW beweert dat de elektromotoren bij het regenereren zo precies worden aangestuurd, dat de i3 soepeler afremt dan welke andere EV ook. BMW noemt heeft er zelfs een eigen naampje voor bedacht: Soft-Stop.

Opvallend is ook de manier waarop rijhulpsystemen samenwerken met de bestuurder. In plaats van alles over te nemen, blijven systemen op de achtergrond ondersteunen, zodat de bestuurder betrokken blijft.

BMW i3 als energiebron

De nieuwe i3 kan bovendien meer dan alleen rijden. Dankzij bidirectioneel laden fungeert hij ook als energiebron. Je kunt er bijvoorbeeld elektrische apparaten mee voeden, je huis van stroom voorzien of zelfs energie terugleveren aan het net.

Nieuwe BMW i3 productiestart en prijs

De productie start in augustus 2026 in München, waar de fabriek volledig wordt omgebouwd voor elektrische modellen. Daarmee markeert de i3 niet alleen een nieuwe generatie BMW’s, maar ook een nieuwe fase voor de fabriek zelf.

De prijs van de nieuwe i3 is nog niet bekendgemaakt, maar we rekenen erop dat-ie een paar duizend euro goedkoper wordt dan een iX3 met dezelfde aandrijflijn. Aangezien de iX3 50 xDrive ruim 70.000 euro kost, rekenen we op zo'n 65 mille voor de i3. Ongetwijfeld volgen later goedkopere versies met minder vermogen en alleen achterwielaandrijving.