BMW 3-serie (2026) is vertrouwder dan je denkt

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Over het uiterlijk van de BMW 3-serie op benzine zijn we snel uitgeschreven, hij is nauwelijks van de elektrische i3 te onderscheiden. Interessanter is welke motoren BMW in gedachten heeft.

Als tweede model binnen de ‘Neue Klasse’ is de nieuwe BMW i3 een van de belangrijkste pijlers binnen de elektrische toekomst van het merk. Maar BMW is slim en weet dat niet elke regio de EV in de armen heeft gesloten. Er komt dus gewoon een 3-serie op benzine. Het goede nieuws is dat de zescilinder blijft behouden.

Twee viercilinders

Het benzineaanbod begint bij de BMW 318. Die typeaanduiding is te bescheiden, want voorin ligt een 2,0-liter viercilinder die goed is voor 156 pk. Hoeveel mensen zouden het typeplaatje eraf laten schroeven? Vermoedelijk iedereen ...

De BMW 320 (grijze auto) heeft dezelfde tweeliter motor, maar het vermogen is verhoogt naar 211 pk. Daarmee sprint hij in 7,4 seconden naar 100 km/h. Beide motoren krijgen ondersteuning van een 48V-mild-hybridsysteem. Een plug-in hybride volgt later.

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Ook een zescilinder

Wie 'gewoon' een zescilinder wil, komt bij de M350 xDrive terecht. Het is eveneens een mild hybrid, dus de 3,0-liter zes-in-lijn krijgt lichte elektrische ondersteuning. Het vermogen is 443 pk. De standaardsprint kost slechts 4,1 seconden, de topsnelheid is begrensd op 250 km/h. Een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving zijn standaard.

BMW monteert bovendien adaptieve M-wielophanging, een M Sportdifferentieel en variabele sportbesturing. Het onderscheid met de viercilinders blijft dus niet beperkt tot twee extra cilinders en vierwielaandrijving.

Drift moment

Opvallend is de komst van Drift Moment. Daarmee stuurt de M350 xDrive alle aandrijfkracht naar de achterwielen, zodat je gecontroleerd kunt driften. De functie komt in de loop van 2027 beschikbaar. Wie zijn auto eerder ontvangt, krijgt de mogelijkheid later via een software-update. Je hoeft de aanschaf er dus niet voor uit te stellen.

Onderstel en interieur

Ten opzichte van de vorige 3-serie groeien de wielbasis en de spoorbreedtes. BMW wijzigt daarnaast de stuurverhouding en ontwikkelt het remsysteem verder. De standaard schokdempers zijn erop gespitst om kleine oneffenheden soepel op te vangen en bij grotere veerbewegingen extra demping te bieden. Adaptieve schokdempers staan op de optielijst. Sportbanden zijn leverbaar met een breedte van 245 millimeter voor en 275 millimeter achter, op 20-inchwielen.

Binnenin herkennen we eveneens de i3. Panoramic Vision toont informatie over de volle breedte onder de voorruit. Daarnaast krijgt de benzineversie een centraal scherm van 17,9 inch en optioneel een 3D-head-updisplay. Wie voor benzine kiest, krijgt dus dezelfde digitale inrichting die we al kennen van de elektrische uitvoering.

Nederlandse prijzen BMW 3-serie (2026)

BMW 318: 60.560 euro

BMW 320: 64.190 euro

BMW M350 xDrive: 102.327 euro

Eind oktober rijden we met de i3! Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.